Gobernador Sadir: “Se ve mucha apatía del electorado en estas elecciones”

El gobernador de la provincia Carlos Sadir concurrió esta mañana a emitir su voto en la Escuela Belgrano.

Como todos hice hincapié en la importantcia de los ciudadanos en concurrir a las urnas y destacó el debut de la Boleta Única de Papel, “este es un día muy importante para la democracia de nuestro país, hoy elegimos a los representantes jujeños en el Congreso. La implementación de la Boleta Única de Papel es un proceso eleccionario muy rápido, además que en nuestra provincia elegimos una sola categoría. Esta modalidad es toda una novedad para todos los argentinos, es la primera vez que votamos con esta boleta y esperamos que el comicio se desarrolle con total normalidad”. Agregó que hay que ver en las próximas elecciones si se implementa el sistema de Boleta única en la provincia pero que antes debe pasar por la Legislatura.

Pidió a la comunidad que concurra a emitir a su voto porque en la calle se ve mucha apatía en los electores.