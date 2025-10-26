°
26 de Octubre, Jujuy, Argentina
Elecciones 2025

VIDEO. Pascuttini: “Hoy es el pueblo quien tiene la última palabra”

El candidato a diputado nacional aseguró que hoy a través del voto sabremos la opinión de la gente.

Domingo, 26 de octubre de 2025 09:10

El candidato a diputado nacional del Frente Jujuy Avanza Pedro Pascuttini emitió su voto hace instantes en la escuela Juanita Stevens.

Pascuttini aseguró que hoy es una jornada importante para todo el país y la provincia. “Es un día importante porque los jujeños daremos a conocer nuestra opinión y lo hacemos a través del voto”.

Agregó que “esperamos que el representante al que elija el pueblo sea a quien nos represente a todos”.

Sobre el desarrollo de la campaña dijo que fue normal y correcta con buena aceptación de la gente.

Consultado sobre que espera que suceda cuando termine la jornada dijo que es “paso a paso. Esperaremos a ver qué pasa hoy y veremos recién qué es lo que sucede mañana”.

Alentó a la sociedad a que concurra a emitir su voto “siempre aconsejamos a que la gente concurra a votar porque es una cuestión obligatoria. Siempre es bueno dar una opinión a quienes nos gobiernan porque allí nos expresamos si estamos de acuerdo a no con lo que vivimos a diario”.

 

