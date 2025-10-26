Futuro promisorio para la disciplina en esta provincia

El ajedrez siempre dio buenas noticias a nuestra provincia y esta vez no es la excepción.

El 1/11 se viene la "Copa 7 Colores" en Purmamarca que enfrentará a Club Rey Blanco frente a Club Atahualpa.

Con la instrucción del entrenador y reconocido trebejista Eduardo Robledo, pupilos jujeños del Club Rey Blanco se presentaron en Salta para competir en un torneo con buen nivel.

"Me siento orgulloso de estos chicos, el nivel fue muy fuerte, Salta tiene mucha actividad", le comentó el mencionado instructor a este matutino.

Detallando el palmares que se trajo desde la vecina provincia Robledo sostuvo: "Venimos de competir en el Torneo Aniversario Atahualpa en la provincia de Salta con buenos resultados Liam Rodas categoría sub 8 fue campeón y en la categoría sub 10 se coronó Krum Vélez. Este último también compitió mezclado en la categoría sub 12".

Por su parte, Matías Rodas, tuvo una más que destacada actuación en el torneo salteño. En sub 12, el trebejista sumó tres puntos en el IRT.

Recordemos que los IRT son torneos de rating internacional y son organizados bajo el aval de la Federación Internacional de Ajedrez (Fide) para que los jugadores compitan y su rendimiento afecte su rating Fide. Estos torneos son cruciales para el sistema de clasificación del ajedrez mundial, ya que proporcionan un marco estandarizado para medir la habilidad de los jugadores y son un paso necesario para obtener títulos como el de Maestro Internacional.

Volviendo a la actualidad prometedora de nuestra provincia en esta disciplina, uno de los grandes talentos que entrena Robledo es el pequeño Krum Vélez quien recién desde hace juega hace 6 meses. El niño con tan solo 9 años ya es campeón categoría sub 10, también campeón en Iruya, Salta Inter provincial sub 10, a su vez es campeón de universidad Salta sub 10 y últimamente campeón torneo Atahualpa sub 10. Es por eso que insistimos en lo promisorio de este deporte en nuestro territorio provincial. Sin dejar de lado que el ajedrez ofrece numerosas ventajas para los niños, incluyendo el desarrollo de habilidades cognitivas como el pensamiento lógico, la atención y la concentración, así como beneficios sociales como el respeto por los turnos, la empatía y el juego limpio. Además, fomenta la capacidad de resolver problemas, tomar decisiones, planificar, mejorar la autoestima y aprender a gestionar la derrota.

Sin lugar a dudas que a medida que pasen los torneos y los tableros, todos estos chicos de la mano de Eduardo Robledo o de cualquier otro entrenador irán ganando experiencia para explotar su talento de la mejor manera posible para beneficio propio y de quienes representan.