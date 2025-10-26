Desvío de tránsito mañana

La Dirección de Tránsito y Transporte de la Municipalidad de San Salvador, informó que a partir de mañana se implementará un desvío en el tránsito vehicular debido a la ejecución de obras de alcantarillado sobre avenida El Éxodo, entre Cerro Aguilar y Cerro Chañi, en el sentido de circulación que se dirige hacia avenida Pueyrredón.

El recorrido alternativo establecido será por las calles Freire, Hugo Wast y Echeverría, hasta empalmar nuevamente con Pueyrredón. En este marco, quedará terminantemente prohibido el estacionamiento vehicular sobre calle Echeverría entre Rubén Darío y Pueyrredón, con el fin de garantizar una circulación fluida y segura.

Asimismo, las unidades del transporte urbano de pasajeros que se dirigen hacia el casco céntrico modificarán su recorrido, circulando por Freire, Hugo Wast, Echeverría y Pueyrredón, retomando luego su trayecto habitual. La parada provisoria se ubicará en Echeverría, casi esquina Pueyrredón.