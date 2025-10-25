¿Cómo estará el tiempo en las elecciones del domingo 26 de octubre?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa que este domingo 26 de octubre, día de elecciones, San Salvador de Jujuy amanecerá con lluvias y un marcado descenso de temperatura respecto a las calurosas jornadas previas.

Según el pronóstico oficial, se esperan precipitaciones durante la madrugada y la mañana en gran parte de la provincia, incluyendo las zonas de Valles, Quebrada, Puna y Yungas. Con el correr de las horas, el tiempo tenderá a mejorar, aunque el cielo permanecerá mayormente nublado y el ambiente fresco.

Durante la madrugada se espera una temperatura minima de 12° C con probabilidad de precipitaciones de 10 y 40%, mientras que en la mañana, tarde y noche las probabilidades de chaparrones descienden a un 10% y la temperatura asciende a 24°C por la tarde y en la noche a 21°C

Se recomienda a la comunidad jujeña circular con precaución y llevar paraguas o abrigo liviano al momento de asistir a los establecimientos de votación.

Finalmente, el SMN adelantó que tras la jornada electoral, el clima comenzará a estabilizarse para el día lunes, con cielos parcialmente nublados y un leve ascenso de la temperatura en toda la provincia.