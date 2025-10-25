Recuperan cañerías en desuso para El Carmen

Agua Potable de Jujuy concretó una importante acción de recuperación de materiales que estaban en desuso para ser utilizados en una obra hídrica clave. La medida, respaldada por el Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda, generará un significativo ahorro y permitirá concretar un nuevo acueducto en beneficio de las localidades de El Carmen, Monterrico y Perico.

Se trata de cañerías de fundición de hierro dúctil de 350 mm provenientes de una obra que, a pesar de haber sido instalada, nunca fue puesta en servicio, según informaron las autoridades.

La decisión fue impulsada por el directorio de Agua Potable y materializada durante una visita a la Planta Potabilizadora de El Carmen, que contó con la presencia del ministro de Infraestructura, Carlos Stanic, y el presidente de Agua Potable, Juan Carlos García.

Un ahorro "impensado"

El material recuperado será destinado a la construcción de infraestructura hídrica fundamental para el desarrollo del departamento El Carmen.

El ministro Stanic subrayó la importancia de la gestión de recupero: "Esta recuperación de caños de calidad extraordinaria nos permite un ahorro importante y nos da la maniobrabilidad de concretar una obra que era impensada. Podemos asegurar que en 2026 esta acción no solo dará una gran solución a las ciudades de El Carmen, Monterrico y Perico, sino que producirá un gran ahorro para la Empresa de Agua Potable de Jujuy SE."

Por su parte, García enfatizó el impacto directo del proyecto, que forma parte de un proceso de reingeniería en el sistema provincial: "Con este proyecto, estamos generando las condiciones para el desarrollo humano que involucra a las tres principales ciudades del departamento El Carmen, lo cual es un hecho histórico y con visión de futuro".

La acción se enmarca en la búsqueda de la empresa estatal de reforzar el proceso de reingeniería emprendido en diversos puntos del sistema de agua potable en la Provincia, aprovechando recursos que, de otra forma, hubieran permanecido inutilizados.