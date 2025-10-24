°
ciclo
MUSICA EN VIVO
Abuso sexual a menor de edad
Ministerio de Educación de Jujuy
inseguridad
Alto Padilla
Elecciones 2025
Elecciones 2025
Elecciones 2025
Día Internacional de Lucha contra el Cambio Climático
Elecciones 2025

Comienza la veda electoral

La venta de bebidas alcohólicas se frena desde las 20 de mañana.

Viernes, 24 de octubre de 2025 03:08

A pocas horas de los comicios nacionales 2025 del domingo, hoy inicia la veda electoral a las 8 conforme a lo establecido por el cronograma; y también finaliza la campaña electoral. La finalidad es proteger la libertad del voto: sin propaganda de último minuto ni espectáculos masivos.

Según estipula el Código Electoral Nacional están prohibidos los espectáculos populares al aire libre o en recintos cerrados, fiestas teatrales, deportivas y toda clase de reuniones públicas que no se refieran al acto electoral, durante su desarrollo y hasta pasadas tres horas de ser clausurado.

En el caso de la venta de bebidas alcohólicas se frena desde las 20 de mañana hasta las 21 del domingo.

Romper la veda (por ejemplo, vender alcohol o realizar un acto político) puede acarrear prisión de 15 días a 6 meses. La reincidencia endurece las penas y deja antecedentes en el Registro de Infractores de la Dirección Nacional Electoral.

 

