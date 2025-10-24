La CTA Jujuy expresó contundente apoyo a Primero Jujuy Avanza

Redoblar los esfuerzos y trabajar con más contundencia por el triunfo de la Lista 501 Frente Primero Jujuy Avanza en las elecciones nacionales del domingo fue una de las decisiones del Congreso Provincial Extraordinario de la CTA de los Trabajadores que se realizó ayer en el barrio Luján.

"No nos da igual que gobierne quien tiene un proyecto de país que es de ajuste, recorte y avance contra los trabajadores. De hecho Javier Milei está hablando de avanzar con una reforma laboral y luego una reforma previsional entonces no podemos ser ajenos como central obrera, nuestra central decidió trabajar para que el Peronismo en el Frente Primero Jujuy Avanza tenga una victoria este domingo", expresó Santiago Hamud, secretario general de la CTA de los Trabajadores en Jujuy.

Agregó que "nos preocupa esta entrega de la soberanía nacional, nos preocupa que por pedir un préstamo desde Estados Unidos le digan al presidente qué política económica tiene que llevar adelante en el país. Y las políticas económicas que propone son de ajuste a los trabajadores, de más precarización laboral, de quita de derechos de los trabajadores y luego lo que proponen también con la reforma jubilatoria que es aumentar la edad y un montón de cosas más que son inadmisibles, que no lo podemos permitir y es por eso que hicimos este congreso para estar también organizados ante las cosas que se vengan de acá en adelante".

El dirigente gremial, quien también es candidato a diputado nacional suplente en 2º término por la Lista 501, resaltó que "nosotros desde el Peronismo, la lista Primero Jujuy Avanza que encabeza Pedro Pascuttini, la propuesta es un modelo de país de apoyo, ayuda y fomento de la industria provincial, de los pequeños y medianos empresarios, emprendedores, apoyo a nuestros jubilados que fueron tan atacados y a las personas con discapacidad. Pedro Pascuttini va a pelear para que se restituya el Fondo de Incentivo Docente, va a pelear para que tengamos una provincia más justa para todos".

Reempadronamiento

Además los congresales abordaron el inicio de un proceso de reordenamiento y reempadronamiento de la CTA en la provincia. "Hoy nuestra Central tiene 23.000 afiliados, padrón que no es real y que ha sido viciado por personas que han estado antes", indicó Hamud.

Y a la par comenzará un proceso de normalización y conformación de las comisiones directivas en todas las localidades.

Finalmente tras el análisis de la situación política municipal, provincial y nacional se decidieron distintas medidas de lucha que tomarán para que en Jujuy deje de haber precarizados y pidiendo aumentos salariales que vayan de acuerdo a la inflación.

Romina López, secretaria gremial de la CTA, enfatizó en que la federación sindical "está abierta para todos los trabajadores tanto registrados como informales".