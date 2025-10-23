Entregaron equipamiento para fortalecer trabajo policial

El gobernador Carlos Sadir encabezó en el edificio central de la Policía jujeña el acto de entrega de equipamiento táctico y de protección, destinado a reforzar el trabajo operativo de la fuerza de seguridad. Esta inversión forma parte del plan de modernización y actualización de los recursos policiales.

En esta etapa, se incorporaron escudos, bastones, trajes antidisturbios, cascos y chalecos balísticos de diferentes niveles de protección, además de esposas metálicas, máscaras antigás y elementos para operativos en escenarios de alto riesgo. Asimismo, se sumaron pistolas Taser, subfusiles Scorpion y armamento de última generación, destinados a mejorar la prevención, la respuesta operativa y la capacitación del personal.

Sadir expresó que "estamos haciendo entrega del equipamiento que hemos adquirido y que es muy importante, y que significa mover todo el equipamiento y la fuerza policial. Así que estamos muy contentos porque además significa modernizar el equipamiento, significa que de esta manera nuestra policía va a tener una mejor protección en cada una de sus actuaciones y se ha cambiado muchas cosas".

"Hemos incorporado lo que son las pistolas Taser que antes nunca se habían usado en la Policía, y hemos comprado algunas unidades para que se capaciten y vean cómo funcionan y eventualmente compraremos más. Todo el equipamiento nuevo demanda capacitación", agregó.

Por su parte, el secretario de Seguridad, Juan Manuel Pulleiro, afirmó que "no se trata solo de equipamiento, sino de honrar y proteger a quienes nos protegen".

"La seguridad exige profesionalismo, vocación y también los mejores recursos. Esta inversión es un compromiso del Estado con la vida e integridad de nuestros policías", puntualizó.

Señaló que "este equipamiento de última generación no es un privilegio, es una obligación del Estado, del Gobierno de Jujuy, para sus servidores", y consideró que "es la garantía de que cada operativo, cada guardia y cada intervención priorizará siempre su integridad física en el cumplimiento del deber".

"Esta dotación marca un antes y un después en la capacidad operativa de nuestra fuerza de seguridad", completó.

"El Escuchadero"

Mañana, el programa municipal "El Escuchadero" llegará al Mercado Central "6 de Agosto", para brindar contención, asesoramiento y orientación a quienes quieran ser escuchados por sus problemáticas de salud. El espacio estará disponible de 9 a 12.