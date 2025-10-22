El desafío de enseñar en diversos contextos

ABRA PAMPA (Corresponsal).

La Escuela Frontera N°7 de la ciudad de Abra Pampa fue escenario del I Congreso Regional "Enseñar en diversos contextos: resignificación de las prácticas educativas en diálogo con la construcción del saber docente".

El encuentro, de carácter pedagógico y cultural, reunió ayer a autoridades ministeriales, supervisores regionales, directores escolares, docentes y público en general, con el propósito de visibilizar experiencias escolares en contextos rurales y fortalecer el rol docente como constructor de saberes situados.

EDUCATIVAS | AUTORIDADES DE LA REGION VII.

Fue impulsado por la Dirección de Educación Primaria en articulación con la Secretaría de Educación del Ministerio de Educación y el Programa de Universalización de la jornada extendida y completa, como así también la coordinación de los supervisores de la Región VII, junto a los directivos, que llevaron adelante un trabajo incansable y comprometido en la preparación de este primer congreso.

La jornada comenzó a las 10 con el ingreso de los abanderados de todas las instituciones participantes, marcando un emotivo inicio. En el acto protocolar, se destacó la presencia de la directora del Nivel Primario del Ministerio de Educación, Griselda Arancibia; los supervisores de la Región VII, Nery Machaca y Rita Soruco, Carmen Albornoz; la supervisora de la Región III, Soledad Ruiz; la supervisora de Nivel Secundario, Sonia Vaca; el rector del IES N° 1, Simón Carrillo; el supervisor de Educación Física, Juan García; y jefe administrativo, Marcos Tinte.

EXPOSICIÓN | DOCENTES DE LA ESCUELA 154 DE COCHAGASTE.

Las palabras de bienvenida de la directora de la escuela anfitriona Angélica Callata invitaron a una jornada de reflexión y aprendizaje. "Juntos tenemos el poder de transformar la educación. Si fomentamos el trabajo colaborativo, cultivamos el compromiso y mantenemos siempre abierta la puerta al diálogo, estaremos construyendo una escuela más inclusiva, reflexiva y potente. Este congreso es una invitación concreta a ese camino compartido. Por eso, colegas, los animo a avanzar con entusiasmo, a abrirse a nuevas ideas y a disfrutar plenamente de los valiosos aportes que hoy se compartirán. Que esta jornada nos fortalezca como comunidad educativa y nos impulse a seguir creciendo juntos", expresó.

La directora del Departamento de Educación Primaria, Griselda Arancibia, brindó palabras de apertura que, dieron paso a una intensa jornada de exposiciones.

"Este congreso es una oportunidad para compartir experiencias, saberes y fortalecer la identidad profesional de los docentes en el territorio, cada encuentro como este nos permite reconocer la riqueza de nuestras realidades escolares y reafirmar que enseñar en contextos diversos también es enseñar con esperanza, creatividad y sensibilidad. Agradezco a quienes hicieron posible este espacio de formación y diálogo, a cada uno de ustedes por estar aquí, por su tiempo, su presencia y sobre todo por su compromiso cotidiano con la educación pública. Que este congreso sea una jornada de aprendizaje compartido de inspiración y de nuevas ideas para seguir construyendo una escuela que abrace a todas las diferencias y potencie todas las posibilidades", concluyó.

DE CORANZULI | DOCENTES DE LA ESCUELA 362.

Los proyectos presentados y expuestos por los docentes de las diferentes escuelas se articularon en torno a seis ejes temáticos que reflejan la diversidad y riqueza de los contextos educativos. Ellos son Educación ambiental, sostenibilidad y cuidado del medio ambiente; Cultura andina, saberes y prácticas ancestrales en contextos rurales; Emprendedurismo, economía y trabajo rural; Educación digital, tecnología y comunicación; Prácticas de alfabetización en lengua y matemática situadas; Lenguajes artísticos: danza, teatro, artes visuales y música; y Gestión directiva.

HERENCIA DE MI PUEBLO | TEMÁTICA DE LA ESCUELA 279 DE ABDON CASTRO TOLAY.

Tras las exposiciones, se ofreció un almuerzo para docentes y autoridades, que permitió el intercambio informal y el fortalecimiento de vínculos entre instituciones. A las 13.30, se realizó la exposición de stands y la presentación del "Semillero de Historias" junto a la comunidad de escritores, además de la exhibición de revistas digitales elaboradas por estudiantes.

La tarde continuó con una conferencia destinada a directores, a cargo de la titular de Nivel Primario, seguida por presentaciones artísticas que incluyeron orquestas escolares, obras de teatro y expresiones del EDI (Espacios de Definición Institucional). En un gesto de reconocimiento los supervisores de región VII, entregaron cuadros pintados por profesores de Educación Plástica a directores y autoridades presentes.