El informe que revela por qué Colapinto tuvo razón en sobrepasar a Gasly

La maniobra de Franco Colapinto sobre Pierre Gasly en las últimas vueltas del Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1 generó polémica dentro del equipo Alpine. Aunque la orden de equipo indicó que el francés se mantuviera en el 17° lugar hasta la bandera de cuadros, los registros de tiempos vuelta a vuelta evidenciaron que el piloto argentino tenía un ritmo superior, lo que justificó su adelantamiento y reavivó el debate sobre la gestión interna en la escudería.

Alpine llegó al Circuito de las Américas en Austin en medio de una temporada que será complicada hasta el final en Abu Dhabi. Tras abandonar el desarrollo de su monoplaza actual para centrarse en el proyecto de 2026, el equipo se encuentra relegado a la parte baja del campeonato de constructores. Tanto Colapinto como Gasly tienen que luchar en cada carrera para evitar los últimos puestos, lo que refleja la difícil situación de la escudería de Enstone, que marcha en el último puesto de la tabla del Campeonato de Constructores con 20 puntos.

Durante la prueba del domingo, ambos pilotos lograron avanzar a la Q2 el sábado, lo que generó cierta expectativa. Sin embargo, a lo largo de las 56 vueltas, la realidad del monoplaza A525 quedó expuesta frente a la competencia. En la primera mitad de la carrera, Gasly se mantenía en la 13° posición cuando fue llamado a boxes en la vuelta 28 para cambiar de neumáticos medios a blandos. En ese momento, marchaba a tres segundos de Lance Stroll (Aston Martin) y un segundo por delante de Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), quien había perdido posiciones tras un incidente con Carlos Sainz (Williams) en la quinta vuelta.

Por su parte, el número 43 se mantenía en el puesto 16, a casi siete segundos de Gasly, y lideraba un pequeño grupo compuesto por Isack Hadjar (Racing Bulls), Gabriel Bortoleto (Sauber) y Esteban Ocon (Haas). Tras una parada en boxes más lenta de lo previsto, Gasly regresó a pista en la última posición -19° por el abandono de Carlos Sainz-, justo detrás de Ocon, quien ingresó a los pits para cambiar gomas tres vueltas antes. Colapinto realizó su parada en la vuelta 33, tras haber escalado hasta el 11° puesto beneficiado por las detenciones de otros pilotos. Al reincorporarse, ocupaba la decimonovena posición, a tres segundos de Hadjar y a once de Gasly (16°).

A partir de ese momento, Colapinto comenzó a recortar diferencias respecto a su compañero, según un informe que reveló el sitio especializado Motorsport. Gasly fue superado por Antonelli en la vuelta 37 y, tres giros después, también por Alex Albon (Williams), quien había realizado una segunda parada y rodaba a un ritmo muy superior. Entre los últimos cuatro pilotos (Gasly, Hadjar, Colapinto y Bortoleto), el Alpine N° 10 se mostró sistemáticamente como el más lento. El francés de Racing Bulls se acercó a Gasly y lo adelantó en la vuelta 52, dejando al argentino a poco más de un segundo de su compañero de equipo. Con Bortoleto presionando desde atrás, el argentino intensificó su ritmo y se situó a menos de un segundo de Gasly.

Fue en ese contexto cuando Alpine emitió la orden por radio: ambos coches debían mantener posiciones. Colapinto cuestionó la instrucción y señaló que Gasly era “lento”. Decidió ignorar la directiva y ejecutó el adelantamiento por el interior de la curva 1 al inicio de la vuelta 54.

El análisis de los tiempos de vuelta respalda la decisión de Colapinto, explicó en su reporte el medio especializado en el deporte motor. Desde su parada en boxes, el argentino fue más rápido que Gasly en todas las vueltas: del giro 34 al 55. La diferencia de ritmo quedó marcada cuando el ex piloto de Williams marcó su mejor giro (1:39.173) precisamente la vuelta en la que superó a su compañero (54), pese a que sus neumáticos blandos ya acumulaban 20 vueltas. En cambio, Pierre marcó su mejor tiempo personal en la vuelta 30 (1:39.270), apenas su segunda tras la detención en boxes con los neumáticos nuevos.

Después que llegó el final del Gran Premio de EEU en Austin, Colapinto explicó su postura: “Creo que era lo correcto. Me tocó a mí dar la posición varias veces. Iba mucho más rápido la verdad. Él creo que tenía gomas un poco más viejas, iba un segundo y pico más lento... nada, era lo mejor para la situación en la que estábamos. Me estaba atacando mucho Bortoleto y pasarlo era una forma de defenderme también. Si no lo pasaba, nos iba a pasar a los dos probablemente. Hice lo mejor... estábamos peleando por el puesto 17 y 18... no tiene sentido discutir por estas cosas”, dijo en diálogo con ESPN en el paddock.

La reacción de Alpine fue casi inmediata. El director del equipo Steve Nielsen sentenció que hubo “decepción” en la estructura con sede en Enstone por la desobediencia del argentino a la orden emitida por radio a ambos pilotos. Sin embargo, la política interna del equipo ya había sido marcada por Flavio Briatore, asesor ejecutivo y máximo responsable de Alpine, quien había afirmado que el cronómetro sería el juez definitivo para el futuro de Colapinto en la escudería.

En esa línea, un histórico de la F1 como David Coulthard avaló el movimiento del argentino en la parte final de la carrera en Austin, más allá que ambos Alpine se encontraban en el fondo de la grilla. “Hay mucho en juego, incluso estando fuera de los puntos, para que Colapinto tenga un fin de semana sólido y demuestre que puede igualar a Gasly en ritmo de carrera”, afirmó el ex corredor en la transmisión de F1 TV, destacando la relevancia de la acción para el futuro del piloto argentino.

El expiloto que compitió con Williams, McLaren y Red Bull, ganador de 13 Grandes Premio y subcampeón en 2001, insistió en que “eso es correr” y anticipó que, aunque probablemente exista discusión interna en Alpine sobre la conveniencia de la maniobra, “tienes que correr, tienes que mostrarte. Y al final fue un adelantamiento limpio”.