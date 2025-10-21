Motociclista murió en la colectora de Palpalá

Un trágico accidente de tránsito se registró esta mañana, minutos antes del mediodía, en la colectora de la Ruta 66, sentido norte-sur, a la altura del Barrio San José. Según el informe de las autoridades, el siniestro le costó la vida a un hombre que conducía una motocicleta.

El hecho se habría producido alrededor de las 11:50. Fuentes policiales indicaron que, al arribar al lugar, constataron que se trataba de un motovehículo marca Motomel 150 cc, manejado por una persona de sexo masculino, cuyo fallecimiento fue confirmado por el personal del SAME que acudió a la escena. La causa preliminar del deceso, según el parte médico, fue un "Traumatismo Encéfalo Craneano (TEC) Grave".

De acuerdo con la versión de testigos presenciales, la tragedia se desencadenó cuando el motociclista intentó sobrepasar a una camioneta Toyota Hilux. Al realizar esta maniobra, habría ingresado al badén de la colectora, el cual presentaba una gran cantidad de ripio y piedras sueltas.

Al parecer, fue en ese momento cuando el conductor perdió la estabilidad de la moto de forma irreversible, impactando con violencia contra la cinta asfáltica. La caída resultó fatal, provocándole la muerte en el acto.

Tras el accidente, se desplegó un amplio operativo en la zona. Personal de Seguridad Vial se hizo presente para regular el tránsito, que se vio complicado por el siniestro. Asimismo, acudieron al lugar dotaciones del Cuerpo de Bomberos para asistir en las tareas de rescate.

En cumplimiento del protocolo para casos de muertes violentas, también se hizo presente la Ayudantía Fiscal de turno, que dispuso las primeras medidas de rigor para la investigación de las causas del hecho.

El accidente mantuvo interrumpido parcialmente el tránsito en la zona por espacio de una hora, hasta que el cuerpo de la víctima fue retirado y los vehículos intervinientes se retiraron. La investigación, a cargo de la Fiscalía, continúa abierta para determinar con exactitud las circunstancias del trágico desenlace.