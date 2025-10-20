Dos heridos y daños materiales en un enfrentamiento entre hinchas de Zapla y Gimnasia

Un violento enfrentamiento entre simpatizantes de Gimnasia de Jujuy y Altos Hornos Zapla se registró anoche, domingo, en la Avenida Forestal del barrio Alto Comedero. El saldo del hecho incluye dos personas heridas con lesiones de consideración y diversos daños materiales, incluyendo un vehículo y viviendas afectadas.

De acuerdo con la información proporcionada por el comisario Pablo Herrera Silvetti, jefe de prensa de la Policía, el hecho ocurrió alrededor de las 20:30 horas. Efectivos de la Seccional 33 y del Cuerpo de Infantería debieron movilizarse al lugar para disuadir y dispersar una gresca de gran magnitud entre dos grupos de hinchas.

“Se produjo una importante pelea entre dos grupos simpatizantes de distintos clubes de nuestra provincia. Fueron lesionadas personas y también resultó dañado un vehículo automotor y algunas viviendas de la zona por el arrojo de piedras”, precisó el oficial.

Como consecuencia de la violencia, dos hombres de 49 y 47 años requirieron asistencia del SAME. Ambos presentaban lesiones cortantes y traumatismos. Uno de ellos sufrió una fractura expuesta en la pierna derecha, según se informó.

Hasta el momento, y pese a la gravedad del episodio, no se han radicado denuncias penales. Al respecto, el comisario Herrera Silvetti afirmó: “Estamos actuando de oficio de forma informativa. Se trabaja con cámaras de seguridad y se toman testimonios para establecer el origen del conflicto”.

Sobre las causas que desataron la violenta disputa, el jefe policial indicó que “el consumo de alcohol fue un factor determinante”, aunque aclaró que el motivo exacto “aún se encuentra en investigación”.

Vecinos del sector manifestaron su preocupación tras el incidente, reportando que durante la pelea volaron piedras y botellas, lo que generó temor entre los residentes y daños en las fachadas de sus casas. La Policía continúa recabando información para identificar a los responsables, y no se descartan nuevas actuaciones judiciales en las próximas horas.