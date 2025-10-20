Mañana Palpalá cumple 39 años de su departamentalización

El departamento de Palpalá cumple mañana 39 años desde su creación, un 21 de octubre de 1986 con la ley 4252.

En este marco se realizarán actos conmemorativos en la ciudad siderúrgica y en el barrio Carolina que también está de aniversario. Al respecto Manuel Reynoso, director de ceremonial y protocolo del municipio de Palpalá detalló las actividades que se realizarán mañana y expresó: "Estamos en víspera de esta fecha tan importante, tan significativa, cargada de historia para el departamento de Palpalá".

"Se va a estar realizando en conjunto con el Centro Vecinal del barrio Carolina, barrio que también cumple un año más desde su creación, así que se estará realizando el acto protocolar desde las 9 sobre avenida Hipólito Yrigoyen donde está el monolito".

Del acto van a participar autoridades municipales e invitados especiales, no solamente del ámbito legislativo y ejecutivo, sino del ámbito histórico, personas ilustres que han enriquecido al departamento.

Para finalizar el funcionario aclaró que mañana en el departamento de Palpalá habrá solo asueto adminsitrativo, por lo que las clases y el resto de las actividades serán normales .