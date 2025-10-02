Importantes mejoras realizan en Defensores de Monterrico

Sabiendo que el deporte es clave en su rol de contención y recreación para los chicos de la ciudad, la intendencia de Monterrico continúa invirtiendo en diferentes obras de infraestructura.

En la oportunidad, el club beneficiado fue Defensores de Monterrico. El jefe comunal, Luciano Moreira, dio inicio a los trabajos de cordón cuneta en el marco de la segunda etapa de obras diagramadas en la entidad de barrio La Caravana, cumpliendo con un compromiso asumido.

Sucede que anteriormente, se ejecutaron diversos trabajos como la iluminación atendiendo la cantidad de niñas, niños, jóvenes y mayores que diariamente practican fútbol, pero principalmente ahora que se vienen las noches de calor.

Paralelamente, en el barrio 12 de Octubre, Moreira anunció el inicio de iluminación en la cancha de fútbol 11 que posee el mencionado sector y el cual es ocupado diariamente también por muchos niños y jóvenes.

"Vamos a cumplir con el pedido de la Liga Femenina y las Escuelas de Fútbol que practican todos los días y realizan sus torneos convocando, sobre todo, a muchas familias que se dan cita acompañando a los jugadores y jugadoras", sostuvo Luciano Moreira.

El Intendente de la ciudad "tabacalero" remarcó que "seguimos ratificando nuestro compromiso con el deporte y los espacios públicos apoyando las diversas actividades al aire libre que convoca niñas, niños, jóvenes y mayores, pero principalmente a la familia y nos llena de orgullo".

De esta manera, se continúa apoyando a las instituciones deportivas del lugar, buscando que puedan cumplir con su trabajo en pos de la comunidad.