Jujeños representarán al país en el Mundial de Ritmos Latinos

La pareja jujeña integrada por Sergio Rojas y Estrella Ayala representará al país en el Mundial de Ritmos Latinos, que se llevará a cabo en mayo de 2026 en Viña del Mar, Chile, reuniendo a más de 30 países de todo el mundo. Su clasificación se dio tras una destacada actuación en el Campeonato Nacional desarrollado en Villa Carlos Paz, donde obtuvieron el primer puesto en la categoría Bachata Cabaret Profesional.

La pareja jujeña recorrió la fase Regional NOA. Luego, en la final nacional de Córdoba, lograron su pase al certamen internacional.

El recorrido hacia esta instancia comenzó en Salta, el pasado 6 de septiembre, durante la fase Regional NOA, donde compitieron con representantes de Tucumán y Salta. Luego, el 13 de septiembre, en la final nacional de Córdoba, Rojas y Ayala volvieron a sobresalir entre más de 300 bailarines de alto nivel, logrando su pase al certamen internacional. "Fue una competencia con parejas de elite, de distintos puntos del país. Nuestra categoría contó con cinco parejas y logramos el mejor desempeño", señaló Rojas.

SERGIO ROJAS Y ESTRELLA AYALA

Con una trayectoria de más de 15 años, Rojas y Ayala se consolidan como una de las duplas más destacadas del país. Ambos son jurados en competencias nacionales e internacionales, artistas invitados en congresos de baile y docentes especializados en acrobacia en pareja, además de desempeñarse como coreógrafos y formadores en la Universidad de Danza de Tucumán.

Su preparación técnica y su estilo interpretativo los llevaron a participar en escenarios de México, Bolivia y distintas provincias argentinas. Entre los hitos de Sergio Rojas, se destacan su consagración como campeón provincial de Bachata Jam (Jujuy, 2016), ganador del World Latin Dance Cup y subcampeón del World Salsa Summit (Tucumán, 2017). En 2023, junto a Ayala, representó al país en el Oaxaca Salsa & Bachata Festival y en el Mundial Euroson Latino realizado en Puebla.

El nuevo desafío en Viña del Mar representa un paso más en su camino artístico y una oportunidad para llevar el talento jujeño al escenario internacional.