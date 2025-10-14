Docentes realizan hoy paro y movilización

Afiliados del Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (Cedems) y de la Asociación de Educadores Provinciales ratificaron el paro y movilización de hoy, en consonancia con la huelga nacional decidida por Ctera (Confederación de Trabajadores de la Educación).

Tras la asamblea extraordinaria realizada el último viernes de manera híbrida, Cedems se declaró en estado de asamblea permanente y convocó a sus afiliados y a la docencia en general a la medida de fuerza a fin de repudiar el ajuste nacional y provincial y exigir convocatoria a paritaria provincial antes de mañana.

Otras de sus exigencias son que se publique informe económico provincial elaborado por la comisión directiva, para solicitar modificación de la Ley de Abono Provincial y Protocolos de Protección de Salud Mental para el docente. También repudiar el accionar del gobierno provincial por destinar $2.600 millones a la empresa Cannava SE, y al mismo tiempo imponer aumentos insignificantes a los estatales de Jujuy, entre otros.

Por su parte, la junta provisoria de Adep puntualizó entre sus pedidos: Nueva ley de Financiamiento Educativo, Restitución del Fonid, convocatoria a paritaria nacional docente, aumento salarial urgente, suba del presupuesto educativo y defensa de las jubilaciones.

Los manifestantes por esos y otros gremios se concentrarán en la sede del Cedems de Balcarce 162 a las 9, donde también se realizará una conferencia de prensa explicando los motivos de la medida de fuerza.

Adiunju se suma

La Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Jujuy confirmó su adhesión al paro nacional convocado para hoy por la Conadu Histórica y CTA Autónoma, en reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, la urgente recomposición salarial y la convocatoria a paritarias nacionales, entre otros pedidos.