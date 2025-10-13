°
Medio oriente

Israel celebra la liberación de los rehenes y le da la bienvenida a Trump

Los comandantes y soldados del Ejército recibieron a los cautivos con saludos y abrazos al cruzar la frontera. Comenzaron a ser liberados los prisioneros palestinos que estaban en cárceles israelíes

Lunes, 13 de octubre de 2025 08:27

Tras más de dos años de cautiverio, los rehenes israelíes que permanecieron en manos del grupo terrorista Hamas fueron liberados este lunes por la madrugada, como parte del acuerdo promovido por Estados Unidos para poner fin al conflicto en la Franja de Gaza.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) confirmaron que los 20 rehenes vivos regresaron al país en dos etapas desde tres puntos designados: Ciudad de Gaza, el centro del enclave y Khan Younis, en el sur.

Mientras tanto, la ciudad egipcia de Sharm el Sheij se alista para recibir la Cumbre de Paz sobre Gaza, convocada para el mismo día y copresidida por Donald Trump y Abdelfatá al Sisi. Según la Presidencia de Egipto, más de 20 líderes internacionales confirmaron su asistencia al encuentro, cuyo propósito es sellar un acuerdo que ponga fin a la guerra y abra una etapa de estabilidad en Oriente Medio.

El plan contempla además la ampliación del ingreso de ayuda humanitaria a Gaza y el intercambio de rehenes israelíes por prisioneros palestinos.

A continuación, la cobertura minuto a minuto del acuerdo entre Israel y Hamas:

En pocas líneas:

“Gracias”: los israelíes desplegaron una impactante imagen en la playa de Tel Aviv para dar la bienvenida a Trump

Los terroristas de Hamas liberaron a los 20 rehenes israelíes vivos tras más de dos años secuestrados en Gaza

Transmisión en vivo de la Plaza de los Rehenes

Uno por uno, quiénes son los 20 rehenes vivos que Hamas prometió liberar: hay 3 argentinos

El Instituto Forense de Israel podría tardar días en identificar a los rehenes fallecidos

