Consejo Provincial de Mujeres
Conservación de anfibios
HistoLetras
El tiempo en Jujuy
Santuario de la Virgen del Rosario de Río Blanco y Paypaya
ruta nacional 66
Mirtha lengrand
Seleccion Argentina
Córdoba

Tendencia

Mirtha Legrand sobre el show de Javier Milei: “Me dijeron que fue un papelón”

La diva opinó con dureza sobre la performance del presidente y desató un fuerte debate entre sus invitados.

Domingo, 12 de octubre de 2025 10:27

Mirtha Legrand fue contundente al opinar sobre el show que brindó el presidente Javier Milei esta semana.“Yo no lo pude ver porque no estaba en casa, pero me dijeron que fue un papelón”, afirmó la diva.

Su comentario generó un intenso debate entre sus invitados, quienes también se mostraron críticos respecto al accionar del mandatario, especialmente en el contexto de la delicada situación económica y social que atraviesa el país. “Si puede cantar, también puede cumplir con las leyes de discapacidad, y no lo hace”, señaló la actriz Valentina Biassi.

Por su parte, Gladys “La Bomba Tucumana” también fue muy dura con su análisis: “Yo veo la realidad, veo a la gente durmiendo sobre cartones en los bancos. Me van a decir: ‘antes también había’, pero ahora veo más”, aseguró. Y agregó con ironía: “Capaz que el presidente realmente quiere ser artista, un cantante, y no un presidente”, sentenció.

Finalmente, “La Bomba” fue categórica al cuestionar el uso de un estadio para el evento: “Yo quiero que lo alquilen para nosotros, los artistas. ¿Quién alquiló el estadio para ese acto?”, preguntó en tono crítico. Sin dudarlo, Biassi respondió: “Lo alquiló la Suizo Argentina, que justamente está acusada por sobreprecios. Tienen que investigar las coimas. Con la plata de las personas con discapacidad se están haciendo una fiesta loca”, denunció.

