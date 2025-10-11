Al menos dos casas consumidas por incendio

Al menos dos viviendas quedaron consumidas en su totalidad, luego de la declaración de un incendio forestal, que mantuvo en vilo a toda una comunidad.

Según las fuentes que fueron consultadas por nuestro diario, el foco ígneo inició ayer alrededor del as 13 en inmediaciones del barrio Sur de la localidad de Yuto.

Debido a las altas temperaturas que se registraron la jornada de ayer, el fuego ganó en pocos minutos cientos de metros, hasta llegar a la zona urbanizada de esa localidad.

Una fuente cercana a la investigación, le confió a nuestro diario que al menos dos viviendas fueron consumidas casi en su totalidad y por fortuna no hubo que lamentar personas heridas, gracias a la rápida intervención del Cuerpo de Bomberos de la Unidad Regional 4 de Libertador General San Martín.

Luego de varias horas de trabajo, la situación fue controlada y los peritos a cargo de la investigación, determinarán las causas que inició el fuego, destruyó varias hectáreas y al menos dos viviendas.