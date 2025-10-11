°
11 de Octubre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Bajo La Viña
PALPALÁ
Gobierno de Jujuy
PRIMERA NACIONAL
Firma de convenio
Centro de docentes de enseñanza media y superior
“Día de la familia y las misiones”
Ciclo lectivo 2026
Encuentro Internacional
Selección Nacional
Bajo La Viña
PALPALÁ
Gobierno de Jujuy
PRIMERA NACIONAL
Firma de convenio
Centro de docentes de enseñanza media y superior
“Día de la familia y las misiones”
Ciclo lectivo 2026
Encuentro Internacional
Selección Nacional

DÓLAR OFICIAL

$1450.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1475.00

3884873397
PUBLICIDAD
Gobierno de Jujuy

Se inició plan "Ahora Góndola Jubilados"

El acuerdo implicará un reintegro de $30.000 como tope por mes con tarjeta de débito o crédito.

Sabado, 11 de octubre de 2025 00:00
Beneficio para jubilados

El Gobierno de la Provincia, Banco Macro y la empresa Alberdi SA (Comodín), rubricaron un convenio para la implementación del programa "Ahora Góndola Jubilados".

Las personas que perciban sus haberes jubilatorios y pensiones a través de dicha entidad financiera, accederán a un reintegro cuando realicen el pago a través de Modo, utilizando tarjeta de débito o crédito, con un tope de $30.000 por cuenta mensual.

Cabe destacar, que el reintegro se aplica de manera inmediata en la cuenta del beneficiario y se extiende durante todos los lunes de octubre, noviembre y diciembre, y el mismo comprende el 20% de reintegro sobre el total de las compras abonadas sobre productos de consumo familiar.

En ese marco, el ministro de Desarrollo Económico y Producción, Juan Carlos Abud, destacó la implementación del programa, el cual "busca brindar un alivio económico a jubilados y pensionados, facilitando el acceso a productos de primera necesidad".

"Estamos retomando un programa con mucho impacto social a un sector que, con las actuales medidas que se toman a nivel nacional, necesita todo el acompañamiento del gobierno provincial", expresó. Asimismo, anticipó que se está avanzando sobre otros supermercados para "poder llegar a más beneficiarios en todo el territorio provincial".

Participaron de la firma, la gerente divisional de Banco Macro, Andrea Madariaga; representantes de Alberdi, la secretaria de Desarrollo Productivo, Patricia Ríos; el secretario de Desarrollo Industrial y Comercial, Diego Suárez; la titular de la SAU, Noelia Portales, y autoridades del Ministerio de Desarrollo Económico y Producción.

Otros supermercados

Desde la repartición ministerial, anticiparon que "luego se sumarán más supermercados". El programa entra en vigencia desde el próximo lunes.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD