Se inició plan "Ahora Góndola Jubilados"

El Gobierno de la Provincia, Banco Macro y la empresa Alberdi SA (Comodín), rubricaron un convenio para la implementación del programa "Ahora Góndola Jubilados".

Las personas que perciban sus haberes jubilatorios y pensiones a través de dicha entidad financiera, accederán a un reintegro cuando realicen el pago a través de Modo, utilizando tarjeta de débito o crédito, con un tope de $30.000 por cuenta mensual.

Cabe destacar, que el reintegro se aplica de manera inmediata en la cuenta del beneficiario y se extiende durante todos los lunes de octubre, noviembre y diciembre, y el mismo comprende el 20% de reintegro sobre el total de las compras abonadas sobre productos de consumo familiar.

En ese marco, el ministro de Desarrollo Económico y Producción, Juan Carlos Abud, destacó la implementación del programa, el cual "busca brindar un alivio económico a jubilados y pensionados, facilitando el acceso a productos de primera necesidad".

"Estamos retomando un programa con mucho impacto social a un sector que, con las actuales medidas que se toman a nivel nacional, necesita todo el acompañamiento del gobierno provincial", expresó. Asimismo, anticipó que se está avanzando sobre otros supermercados para "poder llegar a más beneficiarios en todo el territorio provincial".

Participaron de la firma, la gerente divisional de Banco Macro, Andrea Madariaga; representantes de Alberdi, la secretaria de Desarrollo Productivo, Patricia Ríos; el secretario de Desarrollo Industrial y Comercial, Diego Suárez; la titular de la SAU, Noelia Portales, y autoridades del Ministerio de Desarrollo Económico y Producción.

Otros supermercados

Desde la repartición ministerial, anticiparon que "luego se sumarán más supermercados". El programa entra en vigencia desde el próximo lunes.