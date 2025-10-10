Dos hombres detenidos con un arma de fuego y drogas

El Grupo de Operación Motorizado (GOM) del Centro de Gestión para la Seguridad Ciudadana de la ciudad de Libertador General San Martín, realizó una destacada intervención en la madrugada de ayer, desbaratando una actividad ilícita que incluyó el secuestro de un arma de fuego municionada y una importante cantidad de sustancias prohibidas.

Según las fuentes que fueron consultadas por nuestro diario, el procedimiento se registró alrededor de las 1.30 en la intersección de calles Ayacucho y Paypaya, en el Barrio 40 Hectáreas.

En esas circunstancias, los efectivos motorizados que realizaban un recorrido preventivo por la zona, observaron a dos hombres en actitud sospechosa junto a una motocicleta.

Al notar la presencia policial, los sujetos intentaron deshacerse de un objeto, lo que motivó la inmediata intervención.

Durante la demora de los individuos de 36 y 33 años, y la posterior requisa, se encontró el arma de fuego y se detectó un fuerte olor que indicaba la presencia de estupefacientes en la motocicleta.

Gracias a la coordinación del GOM y el trabajo en conjunto con el personal de Criminalística y Brigada de Narcotráfico, se confirmó el hallazgo de múltiples envoltorios de sustancias prohibidas de color blanquecina, una balanza de precisión y aproximadamente 150 mil pesos.

Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó la intervención de la Uniad Fiscal especializada en Narcomenudeo, quien procedió al secuestro preventivo del estupefaciente y pidió al Juzgado de Control, la inmediata detención de los protagonistas.

Los efectivos de la Unidad Regional 4 de Libertador quedaron a cargo de las actuaciones complementarias.