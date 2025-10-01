Un terremoto de 6,9 grados en Filipinas deja más de 60 muertos

Un terremoto de 6,9 grados en la escala de Ritcher dejó al menos 60 muertos y 143 heridos en Filipinas además de activar una erupción en el volcán Taal, a unos 70 km al sur del centro de Manila.

El movimiento sísmico tuvo lugar a las 22 (hora local) del martes, según lo registró el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), al oeste de de Palompon y cerca de la ciudad de Bogo de la provincia de Cebú.

Por su parte, el Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología canceló la alerta de tsunami que se había establecido anteriormente.

Se teme que aumente el número de víctimas a raíz del fuerte temblor, ya que las estructuras en la zona están construidas de forma deficiente en muchos casos.

La Cruz Roja confirmó que había reportes de escuelas de Cebú dañadas, grietas en los edificios y un corte temporal de energía eléctrica. Varios colegios suspendieron las clases hasta nuevo aviso.

El presidente de esa organización en Filipinas, Richard Gordon, explicó que al menos 13 personas, incluidos tres miembros de la Guardia Costera de Filipinas y un bombero, murieron en la ciudad de San Remigio cuando una instalación deportiva se derrumbó durante un partido de basquetbol.

Los paramédicos de la Cruz Roja atendieron al menos a 60 personas por lesiones en tres provincias, continuó explicando.

«Algunas iglesias colapsaron parcialmente y algunas escuelas tuvieron que ser evacuadas», afirmó Gordon. «Este fue un terremoto silencioso. Nos tomó por sorpresa».

Vídeos compartidos en redes sociales mostraban un incendio en un centro comercial consecuencia del temblor, así como un McDonald’s gravemente dañado. En otra grabación se veía a concursantes de un certamen de belleza corriendo fuera del escenario cuando comenzó el terremoto.

Las Islas Filipinas se encuentran en el Anillo de Fuego, una zona de 40.000 kilómetros de fallas sísmicas alrededor del océano Pacífico que alberga más de la mitad de los volcanes del mundo y que sufre multitud de temblores.