El desempleo creció en el país y bajó en el Gran Jujuy

El desempleo cerró 2025 en 7,5%, una diferencia de 1,1 punto porcentual (p.p.), respecto del 6,4% que había registrado en el último trimestre de 2024. También aumentó respecto del 6,6% que marcó en el período de tres meses previo. En el Gran Jujuy la desocupación bajó 1,7 puntos interanual (era del 3,9%) y 0,5 puntos desde el tercer trimestre de 2025 (2,7%), ubicándose en el 2,2% a finales del año pasado, la segunda cifra más baja del NOA detrás de Santiago del Estero - La Banda, que registró un 0,6%. La reducción de 1,7 puntos transformó al Gran Jujuy en el aglomerado con mayor disminución interanual en la tasa de desempleo del país.

El dato fue publicado ayer por el Indec. En ese documento también se indicó que la tasa de empleo, que mide la proporción de personas ocupadas con relación a la población total, ascendió en el país a 45%, apenas por debajo del 45,5% del trimestre anterior y del 45,7% con el que había terminado 2024. En el aglomerado que abarca a la capital jujeña y Palpalá, la tasa de empleo fue del 46,5% (en el trimestre anterior había sido del 45,4%).

Debe tenerse en cuenta que el relevamiento oficial del desempleo se realiza en 31 aglomerados urbanos, territorio en el que se registró un millón de desocupados en el cuarto trimestre. La tasa de desocupación está definida por las personas que no tienen ocupación, están disponibles para trabajar y buscan empleo activamente, como proporción de la población económicamente activa (PEA). En el Gran Jujuy, el Indec registró cuatro mil desocupados (tres mil menos que en igual trimestre de 2024 y mil menos que en el trimestre anterior).

Según la cantidad de población proyectada a todo el país (47,5 millones), el número de desempleados fue de 1.717.125. Se trata de 193.515 desocupados más que tres meses atrás.

Las regiones

Al hacer el análisis por regiones geográficas, se observa que la mayor tasa de desempleo se registra en Gran Buenos Aires, con 8,6%. Le siguen la región Pampeana, con 7,7%; Noreste, con 5,6%; Cuyo, con 4,9%; Patagonia, con 4,8%, y Noroeste, con 4,2%.

Asimismo, el Indec refiere que la desocupación en las ciudades grandes casi duplica a la registrada en las más pequeñas. "Al considerar a la totalidad de los aglomerados de 500.000 y más habitantes, la tasa [de desempleo] es de 8%, mientras que para los aglomerados de menos de 500.000 habitantes, es de 4,7%", se precisó.

Según analistas, aún en un contexto complicado para la actividad económica, que incluye cierre de empresas, el desempleo no se dispara debido a que muchas personas se vuelcan a lo que se conoce como "trabajo de aplicaciones", como las de servicios de remises o delivery.

En efecto, en opinión de los especialistas, se observa una persistencia de la informalidad cuentapropista. En definitiva, sostienen, puede que la gente esté saliendo del desempleo –o evite caer en él–, pero gracias al autoempleo de subsistencia.