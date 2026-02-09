Provincias perdieron $533 mil millones en el último trimestre

Las negociaciones entre la Casa Rosada y los gobernadores se aceleraron a horas de que el oficialismo lleve al recinto del Senado el proyecto de reforma laboral. La discusión, pese a lo extenso de la iniciativa, se centra en el capítulo fiscal que impactará en el 2027 por la baja de Ganancias a empresas. Toda la dinámica que tensa los planteos coincide con una caída de ingresos por coparticipación y de recaudación en los distritos de $533 mil millones.

Desde la asunción de Javier Milei, el gobierno nacional eliminó o subejecutó diferentes fondos que recibían las provincias, partidas que aunque con heterogeneidad fueron cubiertas por los gobernadores con el objetivo de no afectar prestaciones.

Un apunte con el que se manejan algunos mandatarios de los denominados dialoguistas da cuenta de que, en el último trimestre, las provincias perdieron unos $533.000 millones por efecto de la caída de la recaudación provincial (porque la actividad no repunta de manera general) y la de la coparticipación. Ese es el punto clave en el debate del capítulo fiscal de la reforma laboral que rondaría, según el Iaraf, los $144.000 millones mensuales en conjunto.

"Es un cóctel complicado de gestionar -dicen fuentes de ese grupo de mandatarios-. La caída promedio es superior al 3%, y hay varias provincias que están por encima de esa baja, como Caba, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, La Pampa, La Rioja, Santa Cruz. Entre 3,5% y 4,5% es el achique de los recursos coparticipables en el último trimestre comparado con el mismo período del 2024/2025".

Según los datos de ese apunte, la mayor pérdida porcentual real (ajustaron las cifras por el IPC oficial) la registra Caba con 4,6%, le siguen Córdoba con 4,5%, Santa Cruz con 4,4%, La Pampa con 4,3% y La Rioja con 4,1%. Con 4% de caída real quedan Río Negro, Tierra del Fuego y Formosa. Los distritos que menos redujeron sus ingresos en ese período son Salta (0,7%), Misiones (1,2%) y Neuquén (1,5%).

En materia de recaudación de origen provincial, para el consolidado de 21 jurisdicciones (las que presentan sus datos), en 2025 hubo un alza interanual de 3,4% en términos reales contra el 2024. De los 12 meses, según Politikon Chaco, en nueve hubo subas reales, mientras que en el primer trimestre del año, hubo descensos.

Río Negro fue la que mejor performance presentó, 21,4% anual real con importante tracción de Ingresos Brutos (Iibb), después quedaron Córdoba, Formosa, Entre Ríos, La Rioja y Santiago del Estero. Solo cinco provincias presentaron retrocesos reales, Mendoza, Catamarca, Santa Cruz, Misiones y Salta.

Varios cambios impositivos instrumentados por Nación -la mayoría sin conversaciones previas- afectaron recursos que recibían las provincias. Uno fue el adelanto de Bienes Personales (a través del Régimen Especial de Ingreso del Impuesto sobre los Bienes Personales) redujo los fondos coparticipables a mediano plazo.