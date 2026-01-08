24°
8 de Enero,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

MPA
fútbol internacional
violencia de Género
Supercopa de España
Rosario
Buenos Aires
Agua potable
Anses
Incendios Forestales
contrabando
MPA
fútbol internacional
violencia de Género
Supercopa de España
Rosario
Buenos Aires
Agua potable
Anses
Incendios Forestales
contrabando

DÓLAR OFICIAL

$1485.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1515.00

3884873397
PUBLICIDAD
Entre Ríos

Desbaratan un contrabando de 131 celulares valuados en $25 millones

Dos mujeres fueron detenidas en el puesto caminero Paso Cerrito cuando intentaban ingresar al país desde Paraguay con los teléfonos ocultos en el automóvil. 

Jueves, 08 de enero de 2026 09:46

En un control vehicular de rutina realizado en el kilómetro 341 de la autovía “José Gervasio Artigas”, personal policial interceptó un Volkswagen Taos ocupado por dos mujeres oriundas de Mercedes, Buenos Aires, de 54 y 22 años, quienes regresaban de Paraguay.

Tras observar indicios de manipulación en una ventana lateral del vehículo, los efectivos solicitaron la intervención del Juzgado Federal de Concordia, que ordenó una requisa exhaustiva. Al revisar el automóvil, descubrieron teléfonos celulares escondidos en el panel lateral izquierdo y, posteriormente, más dispositivos ocultos en el capó y los laterales del motor.

En total, se incautaron 131 celulares de diversas marcas y modelos, con un valor estimado de 25 millones de pesos. Los elementos fueron secuestrados bajo disposición de la Administración Federal de Ingresos Públicos (ARCA), en coordinación con la División Aduana de Concordia.

Las dos mujeres fueron detenidas en el momento, pero tras las actuaciones de rigor recuperaron la libertad, aunque continuarán sujetas a la investigación penal en curso. El caso expone una modalidad de contrabando que recurre a ocultamientos sofisticados en vehículos particulares para eludir los controles fronterizos.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD