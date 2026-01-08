Desbaratan un contrabando de 131 celulares valuados en $25 millones

En un control vehicular de rutina realizado en el kilómetro 341 de la autovía “José Gervasio Artigas”, personal policial interceptó un Volkswagen Taos ocupado por dos mujeres oriundas de Mercedes, Buenos Aires, de 54 y 22 años, quienes regresaban de Paraguay.

Tras observar indicios de manipulación en una ventana lateral del vehículo, los efectivos solicitaron la intervención del Juzgado Federal de Concordia, que ordenó una requisa exhaustiva. Al revisar el automóvil, descubrieron teléfonos celulares escondidos en el panel lateral izquierdo y, posteriormente, más dispositivos ocultos en el capó y los laterales del motor.

En total, se incautaron 131 celulares de diversas marcas y modelos, con un valor estimado de 25 millones de pesos. Los elementos fueron secuestrados bajo disposición de la Administración Federal de Ingresos Públicos (ARCA), en coordinación con la División Aduana de Concordia.

Las dos mujeres fueron detenidas en el momento, pero tras las actuaciones de rigor recuperaron la libertad, aunque continuarán sujetas a la investigación penal en curso. El caso expone una modalidad de contrabando que recurre a ocultamientos sofisticados en vehículos particulares para eludir los controles fronterizos.