La yaguareté Janaína apareció con dos nuevas crías

Las cámaras del Parque Nacional do Igauzú, en la frontera entre Brasil y Argentina, captaron a la yaguareté Janaína desplazándose junto a dos nuevos cachorros, con lo que suma nueve crías registradas a lo largo de su vida reproductiva y se convierte en el ejemplar más prolífico documentado en Iguazú desde el inicio de los programas de monitoreo sistemático.

El hallazgo fue mediante cámaras trampa y resulta relevante porque se trata de la quinta camada documentada de una misma hembra que es monitoreada en el área. Según los especialistas, las nuevas crías tienen entre cinco y seis meses, y se desplazaban junto a su madre durante sus recorridos habituales por la selva.

El registro fue realizado en diciembre del 2025 en el sector brasileño del área protegida, en cercanías de Foz de Iguazú, una zona clave dentro del corredor verde de la Mata Atlántica, uno de los biomas más amenazados del planeta. Los especialistas también coincidieron en que la presencia de los cachorros es un signo directo de que el ambiente mantiene las condiciones necesarias para sostener poblaciones reproductivas de grandes carnívoros.

Con una superficie de 185.000 hectáreas, el Parque Nacional do Iguazú alberga a las Cataratas y a alrededor de 25 yaguaretés. Es el único sector de la Mata Atlántica donde la población de este animal muestra una tendencia de crecimiento sostenido.

El rol clave de Janaína para la recuperación de la especie

Las imágenes fueron obtenidas en el marco del Proyecto Onças do Iguaçu, cuyo objetivo es investigar y proteger a los yaguaretés en la región. Janaína fue identificada por primera vez en 2018 y, desde entonces, su seguimiento permitió reconstruir una historia reproductiva excepcional.

En 2019 tuvo su primera camada documentada, con dos cachorros; en 2021, una nueva cría; en 2023, tres cachorros; en 2024, una cría más; y ahora, en 2025, los dos ejemplares recientemente registrados. Para los investigadores resulta un historial estratégico, ya que se trata de una especie con baja densidad poblacional y amplios requerimientos territoriales.

Estos nuevos cachorros mostraron un desarrollo saludable y acompañan a su madre en desplazamientos más extensos, una etapa crítica del ciclo de vida en la que la supervivencia depende tanto de la experiencia materna como de la disponibilidad de presas y refugio.

La situación del yaguareté en la región

El felino se encuentra críticamente amenazado en la Mata Atlántica, una zona en la que quedan menos de 300 ejemplares. Por tal motivo, cada registro de cachorros de yaguareté refuerza la importancia de conservar el área protegida.

Los colaboradores del proyecto eligieron el nombre Janaína, que hace referencia a "la señora de las aguas", en alusión a la relación del yaguareté con ríos, cursos de agua y áreas de selva preservada. Además, los especialistas anticiparon que monitorearán a la hembra y sus crías los próximos meses y en cuanto sea posible identificar el sexo de los mismos.

Desde el proyecto también apuntan a involucrar a la comunidad en la elección de los nombres, ya que buscan fortalecer el vínculo social con las acciones de conservación. Hoy, la participación de la población resulta clave para proteger al mayor felino de América.

Los objetivos de los especialistas apuntan a:

Reducir el riesgo de atropello de jaguares y sus presas.

Reducir la cacería en el Parque Nacional y sus alrededores.

Aumentar la base de presas de grandes felinos.

Aumentar la tolerancia de la población aledaña hacia los grandes felinos

Aumentar la conexión entre la sociedad, los grandes felinos y el Parque Nacional.

Reducir el riesgo de transmisión de enfermedades a los grandes felinos

Mantener fragmentos de hábitat para la especie y mejorar su conectividad.

Reducir y prevenir la depredación de animales domésticos y de granja por grandes felinos.

Generar información sobre jaguares y sus presas en la región del Parque Nacional

Apoyar la toma de decisiones en planes, estrategias y políticas públicas.

Difundir información.