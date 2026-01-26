El dólar, 8% por debajo del techo de la banda cambiaria

El Gobierno se entusiasmó estos días con lo que parece ser un "veranito" cambiario y financiero. Desde el ajuste de las bandas cambiarias, el dólar bajó casi un 2% en lo que va de enero, al costo de una actividad virtualmente estancada y en un escenario con menor desinflación a lo previsto (en enero las consultoras esperan que los precios suban hasta 2,6%).

El tipo de cambio minorista cerró la semana pasada en $ 1.455, unos 60 pesos abajo respecto del máximo de $1.515 alcanzado en vísperas de las elecciones de octubre. Y el mayorista, descendió el viernes a $ 1.425. De esa forma, se ubicó un 8% por debajo del techo de la banda ($ 1.554), la mayor distancia en dos meses.

En paralelo, el Merval en dólares acumula una suba en dólares del 2,5% y el riesgo país cerró en 526 puntos, el nivel más bajo en siete años y medio. Una mejora que Luis Caputo trató de capitalizar la semana pasada. "No es común que las acciones suban casi 10 por ciento en un día. Ni mucho menos casualidad", dijo Luis Caputo en Davos.

El Banco Central flexibilizó la semana pasada el acceso al mercado de cambios para ciertas empresas que pagan deudas, facilitando liquidaciones. El segundo factor que influye en la baja del dólar son las ventas del agro y el tercero es que el mercado de pesos sigue con poca liquidez, y las tasas, elevadas.