Las ventas minoristas crecieron 2,5% en 2025 impulsadas por el fuerte alza en el arranque del año

Las ventas minoristas de las pymes crecieron un 2,5% durante 2025 respecto al año previo, sostenidas por el fuerte alza de los primeros meses que logró atenuar el declive constante que arrancó en mayo, de acuerdo a un relevamiento elaborado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

La mejora en las ventas de los comercios minoristas se da en comparación a un mal desempeño en 2024, cuando se produjo un caída del 10% respecto al 2023, y se explica por las significativas subas del arranque del año (25,5% en enero, 24% en febrero, 10,5% en marzo y 3,7% en abril).

A partir de mayo, el crecimiento interanual se interrumpió y contando diciembre ya acumula ocho meses en retroceso. En el mes pasado, el comercio minorista pyme experimentó una merma del 5,2% interanual a precios constantes.

En la comparación mensual desestacionalizada, el Índice de Ventas Minoristas Pymes, al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, arrojó que los comercios tuvieron un incremento en el consumo del 5,2% en el último mes del año frente a noviembre.

El análisis sectorial confirma la tendencia recesiva reciente, ya que seis de los siete rubros relevados finalizaron con números rojos. Las bajas más agudas que reflejó el reporte fueron en Bazar y decoración (-15%), Perfumería (-9,8%) y Textil e indumentaria (-8,5%). La única excepción fue el rubro Ferretería, materiales eléctricos y de la construcción (+0,8%).

Al analizar el escenario relevado, desde CAME sostuvieron que “diciembre funcionó como un alivio financiero gracias a las fiestas de fin de año y al cobro de aguinaldos, pero no logró revertir la caída estructural del 5,2%”.

En este sentido, puntualizaron que “el consumo se mantuvo retraído y estrictamente racional, con familias que priorizaron ofertas y gastos esenciales ante la persistente falta de poder adquisitivo”.

En cuanto a la situación económica de los comercios, el relevamiento arrojó que “el 55% de los comerciantes describió un escenario de estabilidad interanual”, mientras que “el 27,6% reportó un empeoramiento en sus condiciones, un dato que, aunque negativo, refleja una mejora relativa de casi 10 puntos porcentuales frente al 37% que manifestaba deterioro en noviembre”.

En relación a la expectativa futura, la entidad sostuvo que “impera una cautela optimista: aunque la mayoría proyecta una mejora económica para 2026, la inversión sigue frenada por los altos costos y la baja rentabilidad actual” y señaló que “el desafío del sector será transformar este “respiro” estacional en una reactivación genuina y sostenida de la demanda”.

El rendimiento de cada rubro