Bullrich superó la mitad de los votos y se posiciona en Caba

Con el 94,76% de las mesas escrutadas, la Alianza La Libertad Avanza alcanzó el 47,35% de los votos en las elecciones legislativas 2025, siendo la fuerza más votada en la Ciudad de Buenos Aires para diputados nacionales. El triunfo se repitió con más amplitud para el Senado, donde Patricia Bullrich obtuvo el 50% de los votos.

Fuerza Patria se ubicó en segundo lugar, aunque con una diferencia de más de 20 puntos, según los datos de la Dirección Nacional Electoral, dependiente del Ministerio del Interior.

La Ciudad de Buenos Aires era uno de los 8 distritos en los que se votaba para las 2 categorías: se renovaban 3 bancas del Senado y 13 de la Cámara de Diputados.

Mariano Recalde / Fuerza Patria 30,6%

Para la Cámara de Diputados de la Nación, el oficialismo logró obtener 7 bancas, mientras que el peronismo alcanzó 4.

También sumaron diputados otras dos fuerzas: el Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad (FIT-U), y Ciudadanos Unidos. Ambos obtuvieron una banca cada uno.

Por La Libertad Avanza ingresan: Alejandro Fargosi, Patricia Holzman, Nicolás Emma, Sabrina Ajmechet, Fernando De Andreis, Antonela Giampieri y Andrés Leone.

Por Fuerza Patria ingresarán Itaí Hagman, Kelly Olmos, Santiago Roberto y Lucía Cámpora. Por el FIT-U entrará Myriam Bregman, y por Ciudadanos Unidos, Martín Lousteau.

En el Senado, La Libertad Avanza alcanzó el 50,4% de los votos, por lo que ingresarán 2 senadores: Patricia Bullrich y Agustín Monteverde. En segundo lugar quedó Fuerza Patria, que obtuvo el 30,5% de los votos, y sólo ingresa un senador: Mariano Recalde.

Con su triunfo de ayer, Bullrich queda posicionada para la disputa por la Jefatura de Gobierno porteña en 2027. Justamente una de las novedades en el distrito porteño fue la confluencia entre LLA y Pro, que se habían enfrentado en la elección local de mayo, con un triunfo libertario.

En un mes y medio, Bullrich asumirá en el Senado y tendrá un rol clave. Algunos especulan que podría hacerse cargo de la bancada libertaria. Otra posibilidad es que ocupe la presidencia provisional del Senado, reemplazando al puntano Bartolomé Abdala.