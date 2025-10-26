°
26 de Octubre,  Jujuy, Argentina
Dólar
volver al futuro
Boca de urna
alto comedero
La opinión
LA LIBERTAD AVANZA
LIGA PROFESIONAL
Liga Argentina
Nacionales

El oficialismo necesitará de aliados para sancionar las principales leyes

La Libertad Avanza será primera minoría junto al PRO con casi 110 diputados

Domingo, 26 de octubre de 2025 22:39

La Libertad Avanza junto a sus aliados serán la primera minoría en la Cámara de Diputados con mas de 100 diputados, pero deberá hacer acuerdos con otros bloques dialoguistas para poder sancionar las leyes.

El oficialismo tendrá 82 diputados propios con lo cual consiguió mas del doble los diputados que tiene hasta diciembre, que sumados a los 22 legisladores que tendrá el pro, y 6 radicales, tendrá 110 legisladores.

De todas maneras, la Libertad Avanza necesitará acuerdos con otros bloques dialoguistas que siempre acompañaron al oficialismo como Innovación Federal que tendrá entre 7 y 8 diputados, Producción y Trabajo que tendrá 3 legisladores e Independencia que tendrá 3 integrantes.

Provincias Unidas que alcanzaría unos 20 representantes, aunque sus gobernadores perdieron en todas las provincias

