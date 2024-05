El enojo de Milei en una entrevista con un medio de EEUU: "Es una falta de respeto"

El presidente Javier Milei se mostró optimista por la aprobación de la Ley Bases en el Senado y vaticinó un crecimiento económico con impacto en una mejor calidad de vida para los jubilados.

En plena entrevista para el medio estadounidense Univisión, el mandatario protagonizó además un altercado con periodista Carolina Rosario, quien intentó ahondar en temas personales.

“No contesto temas personales", repitió tres veces a pesar de haber revelado que “por preservar la obra de los Rolling Stone” dejó de tocar sus canciones, tras la consulta periodística, al tiempo que remató: "No tengo por qué. Me parece una falta de respeto además”.

Ley Bases

A pesar de los vaivenes en el Congreso, el jefe de Estado aseguró que en el Gobierno están “muy confiados en que va a salir en el Senado" y añadió: "Nos va a permitir un fuerte impulso a la inversión”. Además, sostuvo que su administración apuesta a mejorar el régimen de inversiones y el laboral.

Asimismo, sobre la realidad económica de los jubilados, señaló: “¿Entiendo que no alcanza? Sí, pero las cosas están mejorando y van a mejorar más”.

Presencia iraní

En otro pasaje de la entrevista, admitió presencia iraní en las inmediaciones de la Argentina, y reveló que la administración libertaria las detectó y las monitorea. “Hay en países fronterizos temas que se están mirando. Pero, si usted juega al póker, no muestra todas las cartas. Tengo que cuidar el interés de los argentinos”, se escudó al respecto.

También reveló que, por cuestiones de seguridad, debió dejar de viajar en vuelos comerciales y utilizar aviones privados para trasladarse debido a la exposición que sometía a los pasajeros de la aeronave.

“Si me subo a un avión comercial, pongo en riesgo a los que vuelan conmigo. Los usaba porque salían más barato y le voy a confesar algo, me gusta interactuar con la gente, por eso me iba a pasear por el avión y charlar con la gente”, reveló.

Conflicto en Medio Oriente

Para el Presidente, las protestas a nivel mundial en defensa de Palestina son “una aberración”, y denunció además un “comportamiento antisemita que se está dando en algunas universidades, amparados por las autoridades”.

Según precisó, la Argentina está parada “del lado correcto de la historia” que es “del lado de occidente, de Estados Unidos” y defendió el accionar del Estado de Israel. “Vamos a utilizar todos los recursos para defendernos de los terroristas”, planteó.

Relación con Petro y Maduro

Por otra parte, Milei le bajó el tono al duro intercambio que protagonizó con su par colombiano, Gustavo Petro, a quien tildó “asesino terrorista”, y dijo que “es más fuerte el lazo entre los argentinos y colombianos"

“Estas cosas las tomo como acción y reacción, nunca soy el que agrede primero, pero tengo el hábito de defenderme”, contó, y sumó: “Más allá de algunas diferencias personales, cada uno tiene que respetar lo que tiene que ver con su país”.

Consultado por su par venezolano, Nicolás Maduro, respondió: “No tengo nada que hablar con Nicolás Maduro porque es un dictador. Me parece que va a haber que dar una batalla en el control de la elección porque el régimen está tratando de hacer de las suyas”.

“Es muy delicado lo que está pasando en Venezuela y hay que controlar esas elecciones”, completó.

¿Trump o Biden?

Por último, el mandatario habló de las elecciones en Estados Unidos que se celebrarán el 5 de noviembre y, si bien destacó su relación con el republicano Donald Trump, evitó tomar posición. “Estados Unidos es un aliado, independientemente sea gobernador por un demócrata o un republicano”, expresó.

“Tengo una excelente relación con Trump, y es más, con el gobierno de Biden tengo una excelente relación. A Trump le valoro cómo entiende la batalla cultural, que el enemigo es el socialismo, el estatismo y el colectivismo”, concluyó.