"La recuperación económica será mucho más moderada y lenta"

Hugo Krasnobroda

En diálogo con El Tribuno de Jujuy, el director del Centro de Economía Política Argentina, Hernán Letcher, relativizó que los salarios le hayan ganado a la inflación y dijo que Milei “no tiene plan de estabilización”. Consultado sobre el atraso cambiario, el columnista de diversos programas televisivos aseguró que “habría que acelerar el nivel de devaluación acompañando el ritmo de la inflación”.

¿Cómo describiría la gestión económica de Javier Milei?

Yo creo que este es un Gobierno que vino a hacer tres etapas. La primera etapa tiene que ver con reconfigurar el esquema de distribución del ingreso en la Argentina, donde las primeras medidas del Gobierno tuvieron que ver con eso: la devaluación, la licuación del poder adquisitivo de las jubilaciones y los salarios. Una segunda etapa que tiene que ver con un esquema donde algunos sectores de la economía puedan hacer grandes negocios. Allí podríamos encuadrar todo lo que tiene que ver con el DNU y la Ley Bases. Es decir, articulados que establecen la reducción del Impuesto a los Bienes Personales, un blanqueo extremadamente generoso con un régimen de inversiones abiertamente anti nacional pero que incluye también cuestiones como la desregulación energética que favorece a empresas en particular. Y hay una tercera etapa que es el congelamiento de este escenario nuevo de la vida económica y social de la Argentina. Ese congelamiento es la dolarización. Es decir, lograr una transferencia de ingresos de los sectores populares a los sectores concentrados, reconfigurar la Argentina con un esquema donde determinados actores sean abiertamente los ganadores (petróleo, minería y gas) y luego congelarlo a través de una estructura económica que es la dolarización, que básicamente hace mucho más difícil que los salarios vuelvan a recuperarse.

El Presidente afirmó que los salarios ya le están ganando a la inflación...

Eso no tiene mucho asidero por dos cuestiones. La primera es una cuestión metodológica ya que el dato que están utilizando es el del Ripte, cuya característica es toma los registros salariales de los últimos 13 meses de los trabajadores registrados, pero los toma con el límite máximo de lo que se tributa en materia de aportes. Por ejemplo, si yo tengo un salario de $10 millones, en ese registro no figura $10 millones sino que figura el tope con el que se realizan los aportes, supongamos $1,5 millones. En marzo ellos muestran que el Ripte se incrementó 14%, pero en realidad en ese mes se actualiza el tope alrededor de un 30%, lo que está estipulado de manera trimestral. Con lo cual, una parte de ese 14% está explicado por esta cuestión. Si no hubiese sucedido así, probablemente no hubiese mostrado esa mejora. La cuestión importante es que han buscado un nuevo piso de salarios y jubilaciones y ese nuevo piso puede sufrir alguna leve caída adicional y también puede tener alguna recuperación.

¿Imagina que habrá una recuperación económica en "V" como afirma Milei?

Uno imagina una caída y luego una recuperación muchísimo más moderada y lenta en el tiempo. Yo te hice perder entre 15 y 20 puntos de noviembre hasta ahora y te voy a devolver el escenario de noviembre dentro de tres años. Para que la recuperación sea como una "V" debería pasar lo siguiente: el mes próximo deberían aumentar los salarios al 25,5% y la inflación ser del 10%. Si el mes que viene la inflación va a ser del 7%, entonces los salarios deberán moverse al 23%, lo que parece irreal. El objetivo es que haya un nivel de ingresos en la Argentina equivalente con una economía más chica.

Hasta el FMI señaló que la reducción de la inflación fue más rápida de lo esperado, ¿a usted también lo sorprendió?

Uno cuando habla de un plan de estabilización puede imaginar incrementos de la inflación y luego bajar. El tema es que Milei no tiene plan de estabilización, es medio un cocoliche, porque además tiende a hacer acuerdos de precios y salarios, y no porque le gusten los acuerdos sino porque es parte de los planes de estabilización ortodoxos/heterodoxos de la actualidad. Si no hacés eso, después te pasa lo de las prepagas. Pensar si la curva de reducción de inflación es muy acelerada o no es complejo, ya que hoy los niveles son similares a la etapa previa a la gestión Milei.

O sea que para usted no es un gran logro

Yo no lo vendería como un mega éxito por dos cuestiones fundamentales: la reducción de la inflación está asociada a la caída brutal del consumo y la actividad y un tipo de cambio congelado que en un punto cuando se empieza a apreciar demasiado también pega en la actividad. Si yo tengo una inflación del 7 u 8% y un 2% de devaluación, lo que están haciendo es apreciando el tipo de cambio. Para la Pyme eso es una bomba. No se puede disociar esa curva de descenso respecto a lo que está pasando en la economía. Hasta el propio FMI le dice a Milei que la reducción de la inflación tiene que ser sustentable y en algún momento tenés que activar la economía.

El atraso cambiario volvió al centro del debate público, ¿considera que habría que hacer una devaluación?

No, lo que digo es si continúa con esta política de apreciación, en tres o cuatro meses va decir que hay que clavar una nueva devaluación. El propio Domingo Cavallo le está diciendo que a esta altura del partido con el tipo de cambio actual va a haber problemas, por eso habría que acelerar el nivel de devaluación acompañando el ritmo de la inflación. Milei se niega a eso y dice que el problema son los impuestos y las tasas de interés. El problema es que hoy nadie toma un crédito para producir porque no vende. Su lógica de cómo abordar los problemas económicos tiene pie de barro y creo que en los próximos meses va a tener que modificar esa lógica y tal vez después tengas una curva de ascenso de la inflación y no de descenso.