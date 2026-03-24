Últimos días para acceder a los beneficios por pago anticipado de tributos municipales

En una semana vence el plazo para acceder a los beneficios por el pago adelantado de tributos en San Salvador de Jujuy. El programa, que busca incentivar el cumplimiento de los contribuyentes capitalinos, finaliza el próximo martes 31 de marzo, por lo que desde la Municipalidad instaron a los vecinos a regularizar su situación para no perder los descuentos vigentes en el Impuesto Automotor y la Tasa de Recolección de Residuos.

El esquema contempla bonificaciones que son acumulables entre sí. Para el caso del Impuesto Automotor, se aplica un 10% de descuento por Buen Contribuyente, un 30% adicional por el pago anual y un 5% extra para quienes abonen a través de la página web oficial, alcanzando un beneficio total del 45%.

En cuanto a la Tasa de Recolección de Residuos, los beneficios incluyen un 10% por Buen Contribuyente, un 20% por pago anual y un 5% adicional por pago web, lo que permite acceder a una rebaja acumulada de hasta el 35%.

Respecto a las modalidades de pago, los trámites pueden realizarse de manera presencial en las distintas bocas de cobro habilitadas en la ciudad o de forma online. También existen opciones de financiación con tarjetas de crédito, incluyendo cuotas sin interés mediante convenios con diversas entidades bancarias y plataformas digitales.

Como novedad para este periodo, se incorporó la posibilidad de abonar a través de Mercado Pago, permitiendo el uso de tarjetas de crédito en 3 o 6 cuotas sin interés. Esta opción de financiación alcanza tanto al pago anticipado como a otros tributos municipales, recordando que los beneficios especiales del programa estarán vigentes únicamente hasta la fecha límite establecida a fin de mes.