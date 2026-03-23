Récord de inscriptos en el inicio del Circuito Provincial de Tenis de Mesa

El Estadio Olímpico “Néstor Kirchner” de la ciudad de Palpalá fue el escenario elegido para dar inicio al Circuito Provincial Jujeño de Tenis de Mesa el pasado domingo 22 de marzo. Esta primera fecha de la etapa inicial marcó un hito en la disciplina al registrar una convocatoria récord de 115 jugadores, la cifra más alta de los últimos cinco años para la competencia local.

Aprovechando el marco del fin de semana largo, el certamen no solo contó con representantes de San Salvador, El Carmen, Perico, San Pedro, Libertador, La Quiaca, Monterrico, Santa Catalina, Tilcara y la ciudad anfitriona, sino que también atrajo a competidores de Salta Capital, Rosario de la Frontera, Buenos Aires y Santiago del Estero. Esta confluencia de delegaciones elevó el nivel técnico de los partidos, ofreciendo una jornada de alta exigencia deportiva y calidad técnica.

Resultados y posiciones principales

La competencia se dividió en cuatro categorías, donde los jugadores de Libertador General San Martín y la capital jujeña dominaron los primeros puestos de la clasificación general:

Primera: El podio fue encabezado por Lautaro Aguaysol (Libertador), seguido por Martín Zapatero Heit (Libertador) y Moisés Gallo Rocha (San Salvador).

Segunda: Se impuso Lautaro Cabrera de San Pedro, mientras que el segundo y tercer puesto quedaron para los periqueños Joel Sabarza Mealla y Martín Flores.

Tercera: El triunfo fue para Luis Calisaya (San Salvador), completando el podio Agustín Perea (Palpalá) y Rosario Ríos (Perico).

Cuarta: La categoría fue dominada íntegramente por San Salvador, con Stefano Hiruela en el primer lugar, seguido por Francisco Maestro y Yamil Aramayo.

Respaldo institucional

La organización estuvo a cargo de la Asociación de Tenis de Mesa de Jujuy, contando con el apoyo de la Municipalidad de Palpalá en logística, infraestructura y premiación. El evento contó con la presencia del Secretario de Gobierno y el Director de Deportes municipal, quienes supervisaron el desarrollo del torneo.

Este encuentro marca el inicio de una serie de competencias que se extenderá hasta mediados de diciembre, consolidando un espacio de alto rendimiento para los deportistas de toda la región.