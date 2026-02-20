Comparsas en el festejo abrapampeño premiadas

El intendente Ariel Machaca premió a las comparsas ganadoras del corso realizado en Abra Pampa con la participación de todas las instituciones carnestolendas del pueblo y de los poblados cercanos.

El premio especial de $ 225.000 fue para la comparsa Corazones unidos (de Puesto del Marques); la Mejor Bandera bordada fue de a comparsa Flor de lirio (de Casabindo) recibiendo $ 300.000 y la Mejor Bandera pintada perteneció a la comparsa Flor de verbenita, ganando $ 225.000.

En categoría Copleros la ganadora fue la Cuadrilla Tusuy - Tusuy, recibiendo $ 375.000 y el segundo $ 300.000 lo obtuvo la Cuadrilla Flor de cortadera.

Respecto a la categoría No tradicional B, la ganadora fue la Fraternidad Salamanca, logrando $ 375.000 y segunda se clasificó Rosales alegres; en categoría No tradicional A la ganadora fue Los puneños premiada con $ 375.000 y segunda fue la Comparsita Aguachiqueña que obtuvo $ 300.000.

Y en categoría Tradicionalista ganó $ 375.000 la comparsa Aires nativos Nueva generación, y el segundo lugar lo obtuvo la Flor de Verbenita.

El Ejecutivo municipal junto al presidente del Concejo Deliberante, Facundo Machaca felicitaron a los participantes y destacaron el interés en conservar las tradiciones.