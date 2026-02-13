Vacunación antirrábica en el barrio San José

La Municipalidad de Palpalá informó el cronograma de vacunación antirrábica para la semana del 18 al 20 del corriente, la cual se cumplirá en el barrio 2 de Abril.

Detalló que el miércoles 18, el puesto de vacunación gratuita estará en calle El Fuerte (viviendas de AHZ), de 9 a 12, y en el SUM del barrio de 16 a 19; en tanto que el jueves 19 se ubicará en calle El Carmen y Pilar Bermúdez, de 9 a 12, y el viernes en la calle Santa Bárbara, en el mismo horario matutino.

Desde el municipio se advirtió que la actividad se suspenderá en caso de lluvia y que continuará en forma correlativa. Asimismo, se informó que quienes quieran vacunar a sus mascotas pueden acercarse al sector Zoonosis (Centro Cívico), de lunes a viernes, de 7.30 a 12.30.

CDI y CRI: inscripciones

Por otra parte, la Municipalidad de Palpalá anunció la apertura de inscripciones para los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) y Centros de Recreación Infantil (CRI) para el presente año, dirigidas a niñas y niños de 2 a 4 años de edad.

Las mismas se realizarán el 19, 20, 23 y 24 del corriente mes, en los siguientes horarios y lugares: para el CDI Jardín de mis Sueños, en el CIC 2, barrio Canal de Beagle, de 9 a 12 y 15 a 18; para el CDI San José, en el CIC 1, del mismo barrio, de 9 a 12 y 15 a 18; para el CRI Sol y Esperanza, en el SUM del barrio Las Tipas, avenida Pilar Bermúdez (entre calle Ocloyas y Vinalito), de 9 a 12 y 15 a 18; para el CRI Mundo de Fantasía, en el SUM del barrio Sarmiento, calle Coronel Santibáñez (entre El Palenque y El Puestero), de 9 a 12, y para el CRI Trapito, en el SUM del barrio Antártida Argentina, calle Cabo San Pablo s/n, de 9 a 12.

Los requisitos para la inscripción son: fotocopia del DNI del niño/a, fotocopia del DNI del padre, madre o responsable, carnet de vacunas actualizado, registro de talla y peso, certificado de residencia y convivencia y formulario de inscripción (disponible en el lugar de inscripción).

CFP municipal

Finalmente, la Municipalidad de Palpalá inscribe para el ingreso al Centro de Formación Profesional 1, con cupos limitados. Los interesados deben dirigirse a avenida San Martín 440 del barrio Belgrano, de 8 a 12. Requisitos: presentarse de manera personal, con copia de DNI, constancia de Cuil, partida de nacimiento actualizada, certificado de estudios primarios o secundarios autenticado por el Ministerio de Educación. Personas con discapacidad: CUD y carnet sanitario.