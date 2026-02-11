Maquinaria y ropa de trabajo para el municipio

El intendente Raúl Jorge participó de la apertura de sobres de la licitación pública para la provisión de calzado destinado a empleados municipales y adelantó que en los próximos días el municipio continuará con nuevos procesos licitatorios, que incluyen la compra de indumentaria de trabajo y la incorporación de equipamiento pesado, como motoniveladoras y camiones, destinados a fortalecer las áreas operativas y de servicios.

Durante el acto, el jefe comunal destacó la decisión de anticipar los tiempos administrativos para asegurar mayor transparencia y una correcta selección de los productos. "A veces estábamos en el mes de marzo pensando en los tiempos para entregar, pero decidimos anticiparnos para que se elija bien, para que se puedan hacer todos los procesos con mucha transparencia, con mucha participación, fundamentalmente", expresó.

En ese marco, Jorge remarcó la amplia convocatoria que tuvo la licitación: "Es la primera que abrimos hoy, de calzados, ocho oferentes, así que hay mucha variedad, va a tener que trabajar mucho la comisión para seleccionar, no solo cuestiones de precios, sino de calidad, que justamente tenga que ver con la seguridad de ese calzado para las distintas tareas de los municipales", señaló.

Asimismo, el intendente adelantó que el municipio se encuentra en la antesala de importantes procesos licitatorios vinculados al fortalecimiento del parque automotor. "Estamos en la víspera de licitaciones importantes para equipar fundamentalmente la Delegación de Alto Comedero; se están licitando dos motoniveladoras, cuyo destino va a ser justamente todo ese gran sector, además se están licitando cuatro camiones para ser distribuidos correctamente en distintas áreas, pero Alto Comedero va a tener lo suyo, junto a otro equipamiento menor que va a servir para una mejor prestación en todo el sector", detalló.

En la misma línea, Jorge subrayó que este año se reforzará de manera significativa la inversión municipal en equipamiento. "Se realiza todos los años, pero este año en especial vamos a ponerle mucho énfasis a equipar con mucha más fuerza; hace más de seis años que no comprábamos equipo pesado, y este año las motoniveladoras y los camiones tienen que ver con una especie de potenciación de la inversión municipal en equipamiento", afirmó.

Por su parte, la secretaria de Hacienda, Agustina Apaza, remarcó la importancia de este proceso para el funcionamiento anual del municipio. "Esta semana estamos equipando al municipio, estamos dotando del mejor equipamiento y de la ropa también para que trabajen en las áreas de obras y servicios durante todo el año. Tenemos una buena afluencia de proveedores, lo que hace transparente el proceso", sostuvo.

Además, Apaza explicó que el objetivo es agilizar los tiempos de entrega: "Empezamos ahora para poder estar entregando durante la primera mitad del año, para que todas las áreas tengan la indumentaria que requieren según sus tareas propias. Buscamos la mejor calidad, el mejor precio y, por supuesto, dar prioridad a las áreas de Obras y Servicios, que son las prioritarias", indicó.

Finalmente, el director general de Compras y Suministros, Ariel Solís, precisó: "Tuvimos la apertura de sobres de lo que fue la licitación pública de calzado para todo el personal de Servicios y Obras, dependiente de la municipalidad. Estamos muy conformes con la participación, ya que se presentaron ocho oferentes, tanto de Jujuy como de Córdoba y Buenos Aires, con excelentes precios y una muy buena calidad en los artículos que presentaron", manifestó.

Solís adelantó que el proceso continuará en los próximos días con la apertura de los sobres de la licitación de indumentaria. "Tenemos grandes expectativas respecto a la participación de los oferentes, ya que hubo una gran cantidad de proveedores que retiraron los pliegos", concluyó.