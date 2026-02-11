Jornadas inolvidables en Puesto del Marqués

ABRA PAMPA (Corresponsal).

Puesto del Marqués se convirtió nuevamente en un vibrante escenario de tradición, cultura y emoción con la XLV edición del Festival del Queso, la Doma y el Folclore. Durante dos intensas jornadas, sábado y domingo últimos, artesanos, músicos, bailarines, jinetes y familias de toda la región se reunieron para celebrar y rendir homenaje a la producción quesera.

El inicio estuvo marcado por un gesto de profundo respeto. La ceremonia de agradecimiento a la Madre Tierra en el Monumento a la Quesera, acompañada por autoridades municipales y provinciales. Participaron el presidente de la comisión municipal de Puesto del Marqués, Ariel Fernando Cusi, junto a sus vocales Silvia Chiliguay, Soledad Martínez y Aldo Mamaní; además del director de Cultura, Jorge Tolaba. También estuvieron presentes el comisionado de Pumahuasi, Héctor Martiarena; la coordinadora de Industrias Culturales de la provincia, Florencia Cari; la diputada provincial Angélica Castillo; el director provincial de Desarrollo Ganadero, Juan Casasco; Hugo Sánchez, en representación del Ministerio de Producción de la provincia, y Alina Gutiérrez, integrante de la Jefatura de Gabinete de ministros de la provincia, quien acompañó la ceremonia en representación de dicho organismo.

DISTINGUIDA | DONATA VILTE, PRIMER LUGAR EN QUESO DE VACA.

En el acto protocolar, Florencia Cari entregó la documentación que declara al Festival como de Interés Cultural en la provincia, un reconocimiento que reafirma su relevancia artística y su valor como espacio de encuentro comunitario. El comisionado Cusi expresó su agradecimiento por el acompañamiento de la comunidad, del Gobierno y de manera especial a productores.

RECIBE GALARDÓN | ROSA VILTE, PRIMER PREMIO EN QUESO DE OVEJA.

La actividad continuó en el salón principal con el esperado concurso de quesos de cabra, oveja y vaca. Productores de Puesto del Marqués, Puerta Potrero, Abra Pampa, La Curva, Llamería, La Redonda, Santuario, Tuite y Pueblo Viejo presentaron sus elaboraciones ante un jurado de reconocida trayectoria. Los premios principales fueron otorgados a Donata Vilte, primer lugar en queso de vaca; Rosa Vilte, primer lugar en queso de oveja; y Celestina Flores, primer lugar en queso de cabra. En la categoría de quesos saborizados, el primer premio fue para Marta Ramos. Asimismo, se reconoció a Pascuala Gaspar, en cuajada; Clemente Erazo, en quesillo; Zulema Charca, en requesón; Nadia Erazo, en empanada de queso; y Eva Mamani, en dulce de leche.

Además se destacó la participación de las queseritas Demetria y Celestina Flores, referentes de la cuenca quesera local.

SATISFACCIÓN | CELESTINA FLORES, PRIMER PREMIO EN QUESO DE CABRA.

Esta edición se caracterizó por la presencia de jóvenes queseros, siendo Jorge Erazo, el más joven con apenas 14 años de edad. Este hecho demuestra que la actividad fortalece a la juventud, fomenta la defensa del producto y contribuye al fortalecimiento de la economía regional.

El concurso permitió degustar una amplia variedad de preparaciones derivadas de la leche tales como queso, cuajada, requesón, quesos saborizados, quesillo, empanadas, humitas, dulce de leche, helado, arroz con leche, café con leche y ricota de vaca. Una verdadera fiesta de sabores que puso en valor la riqueza de la producción artesanal.

JORGE ERAZO | RECONOCIDO COMO EL QUESERO MÁS JOVEN.

La música también tuvo un papel destacado en la primera jornada, con las presentaciones de Ítalo Ramos, Sentimiento Mansero, el Mataco Wicho, Florcita de Queñual, Arenita del Huancar, Munay y la joven formoseña Shannon Núñez. La danza aportó el colorido de la tarde a través de los ballets Javier Pantaleón, Raíz Andina, proveniente de la ciudad fronteriza de La Quiaca, Sentimiento Caporal y el ballet Achalay integrado por artistas de Abra Pampa y Puesto del Marqués. Con su talento, todos ellos lograron hacer vibrar al público y darle un marco festivo a la jornada.

NOTABLE ACTUACIÓN | BALLET RAIZ ANDINA.

El domingo desde las 14 la tradicional doma y jineteada congregó a familias y aficionados de toda la región y visitantes reafirmando la pasión por las costumbres gauchas. El cierre fue de lujo: dos grandes exponentes del folclore provincial y nacional, El Changuito Yuteño y Alma Chaqueña subieron al escenario para regalar un final cargado de emoción y orgullo cultural.

Imágenes de la XLV edición del Festival del Queso, la Doma y el Folclore en Puesto del Marqués

BALLET PASIÓN CAPORAL | LLEGÓ DESDE LA CAPITAL DE LA PUNA PARA BRINDAR UNA APLAUDIDA ACTUACIÓN.

PURA EMOCIÓN | CHANGUITO YUTEÑO JUNTO A UN NIÑO FELIZ.

SENTIMIENTO | COPLERA ARENITA DEL HUANCAR.