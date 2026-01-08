Pablo Alfaro continúa en el Juzgado de Faltas

SAN PEDRO (Corresponsal)

El pasado 5 de enero, el intendente de la Municipalidad de San Pedro de Jujuy, Julio Bravo tomó juramento a Pablo Ismael Alfaro como juez de Faltas, renovando el trabajo que el letrado venía realizando en este organismo municipal desde el año 2022.

La ceremonia tuvo lugar en el salón de actos del municipio sampedreño, donde participaron el secretario de Modernización Danilo Montanari, el Secretario de Gobierno Gabriel García y otros funcionarios del gabinete.

Con respecto a esta designación, Alfaro manifestó que de su parte el compromiso de trabajo está garantizado. La idea es continuar aplicando la legislación vigente en el ámbito municipal y que la ciudadanía comprenda que se deben ajustar a las normas que rigen la vida en comunidad.

El juzgado de faltas se encarga de trabajar sobre las ordenanzas vigentes en la ciudad y sobre la ley nacional de tránsito y sus decretos reglamentarios.

Desde el municipio dijeron que esto no se trata solo de un acto administrativo, sino que representa renovar el compromiso que la gestión tiene con la legalidad y la transparencia.

Debido a los buenos resultados del trabajo del Juzgado de Faltas, se reafirma la titularidad del Dr Alfaro quien permanecerá en este cargo durante 4 años más.

Asesoramiento gratuito

La Municipalidad de San Pedro de Jujuy dio a conocer que continúa acompañando y protegiendo a los vecinos ante cualquier problemática que pueda surgir al momento de realizar compras, tanto presenciales como virtuales, trabajando de manera articulada con la Oficina de Defensa del Consumidor. Por ello, brinda asesoramiento gratuito, orientación y atención permanente en la Secretaría de Desarrollo Humano, ubicada en Calle Alberdi N° 441 de lunes a viernes de 8 a 13.