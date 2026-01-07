25°
Perico

4.000 adoradores en el encuentro de pesebres

La fe y la tradición están intactas en la ciudad comercial. Se trató de una convocatoria masiva.

Carlos Ruíz
Miércoles, 07 de enero de 2026 00:00
COLORIDAS VESTIMENTAS | DESTACARON EN LA JORNADA DE TRADICIÓN Y FE.

Se llevó a cabo un masivo encuentro de pesebres en la ciudad de Perico, dónde alrededor de 55 pesebres de toda la ciudad, Las Pampitas y San Juancito participaron del emotivo encuentro llevado a cabo en la plaza central de los periqueños.

El evento fue organizado por la Municipalidad de Perico y la parroquia San José; todo comenzó con la concentración de los pesebres en la calle Alem del barrio 20 de Junio, luego comenzaron con las adoraciones y así llegaron hasta la calle Alberdi. Desde allí, se dirigieron a la plaza San Martín hasta llegar al atrio de la parroquia.

PESEBRE Y HOMENAJE | LUZ DE ESPERANZA - ARA SAN JUAN.

En ese lugar, la iglesia hizo un hermoso recibimiento, para que el encuentro logre fortalecer el compromiso de está tradición, para que siga vigente en Perico. La misa fue oficiada por el padre Miguel Squicciarini y también tuvo la presencia del padre Miguel Aziar, quienes llamaron a reflexionar sobre la importancia de conservar las costumbres de los lugares que en definitiva son la identidad de los pueblos y de una región.

El encuentro fue realmente emocionante, con una participación de toda la familia y en especial de los niños, pero también los adultos mayores tuvieron su espacio y fueron ovacionados por el público. Este tipo de actividades realmente fortalecen una tradición que se sostiene a través del tiempo, ya que la mayoría de los pesebres periqueños datan de muchas décadas.

BENDICIÓN DEL NIÑITO

El padre Miguel Aziar de la parroquia San José expresó en declaraciones a los medios que: "Es acompañar a la comunidad y a toda la familia, es un gran motivo para reunirnos, fortalecer la fe, desde la navidad hasta hoy, saber que Dios sigue acompañandonos. Vemos con mucha alegría el encuentro, también una necesidad en respuesta a la fe que sigue fortaleciendo a la iglesia, para continuar la vida con mucha esperanza, a través de la fe también la tradición busca la manera de seguir llegando a quienes no conocen a Dios".

LOS ADULTOS | TAMBIÉN PARTICIPARON DE LA CONVOCATORIA.

LOS PESEBRES | ADORARON FRENTE A LA PARROQUIA SAN JOSÉ.

PESEBRE NIÑO JESÚS | PARTICIPÓ DEL ENCUENTRO.

CENTENAR DE NIÑOS | LLEGÓ AL ENCUENTRO EN LA CIUDAD DE PERICO.

 

