Paniagua saludó a jinetes de la Marcha Evocativa

La intendente de Humahuaca, Karina Paniagua, saludó a los jinetes que integran la 36° Marcha Evocativa Patriótica "General Manuel Eduardo Arias", que partió desde San Salvador de Jujuy el martes hacia la "ciudad histórica", a donde llegará el 1 de febrero.

En la localidad de León (Yala), alrededor de las 12, Paniagua fue recibida por el intendente Santiago Tizón y la presidenta de la Marcha, Marina Meza (de la Agrupación Gaucha "Coronel José María Fascio" de Los Perales), para encabezar el acto conmemorativo al General José Ignacio Gorriti y la Batalla de León (1821).

Al dirigirse a los jinetes, la intendente destacó la fidelidad a sus convicciones y el compromiso en transmitir e inculcar los valores de su identidad y tradición a los jujeños y quebradeños.

Reconoció sentirse emocionada al observarlos representar y defender su cultura, y que cada año con un renovado entusiasmo, se suman a la marcha con un sentimiento profundo de patriotismo en sus corazones.

Paniagua junto a su secretario de Cultura y Educación, Marcelo Cáceres, y al director de Cultura, Yamil Tactaca, saludó especialmente a Meza expresándole que la esperaba en Humahuaca para compartir la celebración en honor a la Virgen de la Candelaria, el 2 de febrero.

Finalizado el acto protocolar y luego de compartir unas exquisitas empanadas, prosiguieron su camino los jinetes hacia el norte, siendo acompañados por la intendente hasta la localidad de Bárcena (siguiendo la ruta nacional 9).

Ayer la columna de jinetes partió desde Tumbaya hacia Maimará, y desde allí alrededor de las 15 prosiguió avanzando hacia Tilcara, donde gauchos del pueblo la esperaban estimativamente a las 18.

Hoy la marcha partirá desde la villa turística a las 8 hacia la localidad de Huacalera, donde será recibida cerca del mediodía. Allí se desarrollará un acto conmemorativo, luego se compartirá un almuerzo y el resto de la jornada los jinetes descansarán.

El itinerario proseguirá mañana hacia el paraje Chucalezna y posteriormente Uquía, donde pernoctarán hasta el 31. Ese día a las 8 retomarán camino (siempre por la ruta nacional 9) hacia el paraje San Roque (a 6km al sur de Humahuaca).

En ese pequeño poblado al mediodía serán recibidos por la agrupación gaucha El Orejano, y durante la jornada intervendrán en un espectáculo de música y danzas folclóricas, destrezas criollas y en la elección de la paisana de la institución tradicionalista.

El 1 de febrero a las 8.30 la intendente Paniagua, junto a su gabinete y representantes de instituciones, recibirá a la 36° Marcha Evocativa Patriótica "General Manuel Eduardo Arias" en el monolito que recuerda al héroe jujeño a orillas de la ruta 9 en San Roque.

Desde allí y en caravana se dirigirán hacia la ciudad de Humahuaca, donde a las 9.30 en la plaza Arias se realizará el acto protocolar y se dará la bienvenida a los jinetes que partieron de la capital jujeña.

El 1 y 2 participarán en el XXV Festival de Doma y Folclore Virgen de la Candelaria, en los actos religiosos de la víspera de la patronal, y en las celebraciones centrales en honor a la patrona de la Prelatura de Humahuaca.