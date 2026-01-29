No abrirá los lunes

La comuna capitalina reafirmó su compromiso con la conservación ambiental, y dentro de la conmemoración por el Día Mundial de la Reducción de las Emisiones de Dióxido de Carbono anunció que el Parque Botánico Municipal "Barón Carlos María Schuel", ubicado en el barrio Los Perales, permanecerá cerrado los días lunes.

La medida fue oficializada por Marcela Gaspar, directora del Parque Botánico, quien explicó que la decisión se adoptó en consonancia con la Resolución Nº 1-DGA/2026 de la Dirección General de Ambiente.

Al detallar las acciones que lleva adelante el Municipio para reducir la huella de carbono y proteger el ambiente, Gaspar indicó que a partir de dicha resolución se dispuso el cierre del parque los lunes para realizar tareas de mantenimiento general, acondicionamiento de senderos y preservación de la biodiversidad. "De esta manera evitamos una mayor intervención humana y contribuimos a mantener el espacio verde lo más natural posible, reduciendo las emisiones asociadas a la actividad diaria", explicó.

Asimismo, la funcionaria remarcó que una de las principales líneas de trabajo del Parque Botánico es la educación ambiental, orientada a concientizar a los visitantes sobre las pequeñas acciones cotidianas que pueden ayudar a disminuir las emisiones de gases contaminantes y mitigar los efectos del cambio climático.

"Los lunes no recibiremos visitas, ya que destinaremos esa jornada al mantenimiento del predio y, especialmente, a la capacitación del personal, con el objetivo de seguir educando a la ciudadanía y promover prácticas que contribuyan a la reducción de las emisiones de dióxido de carbono", concluyó.