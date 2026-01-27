23°
HUMAHUACA

3° Encuentro de Ballets mañana en Humahuaca

Los cuerpos de danzasnativas y andinas tienensu lugar en el AlborozoHumahuaqueño queavanza hacia el carnaval.

Martes, 27 de enero de 2026 00:00
DESTACADO | MACHAS CAPORAL Û MUNAY WARMIS, CUERPO DE DANZAS ANDINAS DIRIGIDO POR JAIRO CALATAR.

Más de diez elencos de danzas folclóricas nativas y andinas, intervendrán en el 3° Encuentro de ballets, organizado por la Secretaría de Cultura y Educación municipal, para el Alborozo Humahuaqueño, mañana desde las 19 en la explanada del monumento a la Independencia.

La jornada será para celebrar la tradición, la cultura popular y la reunión entre los diferentes grupos de baile con el objetivo de promover las expresiones artísticas locales y otras, como todas las actividades previstas en el extenso programa turístico cultural.

Intervendrán el Estudio Commac (dirigido por Marcelo Mendoza), presentando un cuadro gaucho; el Ballet "Munay Tusuy" (Luz Mamani), con un cuadro coya; el Ballet "Virgen de Urkupiña" (Jonathan Martínez), con folclore nacional; y la Academia "Edmundo Saldívar" (Carina Gerónimo) con un cuadro coya.

También participará el Ballet "Urus" Virgen de la Candelaria (Facundo Alancay) con caporal; Salay Bolivia - Bloque Humahuaca (dirigido por Judith Humana), con danza salay; Tinkus de San Simón (también dirigido por Judith Humana) con tinku; la Fraternidad de caporales Kalmcha (Gustavo Guzmán), caporal; y Machas caporal - Munay Warmis (Jairo Calatar).

Celebración

Con el tercer Encuentro "nos propusimos celebrar la unión, la familia y la gratitud a través de la música, la danza y el arte, generando un espacio de emoción colectiva donde lo más valioso es compartir en comunidad en este Alborozo Humahuaqueño", señaló el secretario de Cultura y Educación municipal, Marcelo Cáceres.

Este año la convocatoria se enmarca en los festejos por los 50 del Alborozo Humahuaqueño el próximo año; considerado su realización como un programa que reivindica la historia y el valor patrimonial que posee cada festividad popular como parte de la identidad de la "ciudad histórica".

A través del Encuentro "queremos también que los vecinos de Humahuaca se reúnan a partir de las expresiones artísticas, desde la danza colectiva y también a partir de la emoción compartida que se genera por lo que ofrecen los niños y jóvenes a través de sus elencos bailables".

 

