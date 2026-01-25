Entre la gratitud y el adiós a una comunidad religiosa

En una ceremonia cargada de simbolismo y emoción, la comunidad de San Pedro de Jujuy celebró el vigésimo primer aniversario de ordenación sacerdotal del padre Jorge García Méndez. La misa, que se ofició en el templo de la Parroquia Santa Teresita y San Juan Bautista Scalabrini, no fue un aniversario más, fue también el preámbulo de una despedida, ya que el sacerdote partirá en febrero hacia su nuevo destino en Paraguay.

El padre Jorge García Méndez fue un incansable impulsor de la causa de beatificación del padre Tarcisio Rubín.

La misa fue concelebrada junto a los sacerdotes Germán Maccagno, Marcelo Churquina, Walter Díaz y Mario Valdivia. Uno de los momentos más profundos se vivió cuando la feligresía le obsequió una casulla con la imagen de San Juan Bautista Scalabrini, fundador de su congregación. Tras ser bendecida, el párroco fue revestido por miembros de la comunidad, simbolizando el afecto y el respeto que cosechó en estos años.

Pastor de la periferia

Durante su homilía, el misionero mexicano agradeció al clero jujeño por su acogida y reflexionó sobre su labor en este último lustro: "En estos cinco años, el Señor nos ha mostrado los caminos por las orillas, hemos salido del centro para ir a los barrios, a las grutas. Llevar la presencia de Jesús a la periferia ha sido una experiencia hermosa", destacó conmovido.

El sacerdote resumió su paso por San Pedro en tres palabras fundamentales: acogida, compasión y oración. "Gracias por hacerme sentir un papá, un hermano y un amigo", expresó ante una feligresía que respondió con un aplauso cerrado tras la renovación de sus votos.

REGALO | LA COMUNIDAD LE OBSEQUIÓ UNA CASULLA CON LA IMAGEN DEL FUNDADOR DE LA CONGREGACIÓN SCALABRINIANA.

Antes de finalizar la misa, cada sacerdote dejó un sentido mensaje, resaltando su alegría y amistad, y augurando una fructífera labor en su nuevo destino. Las autoridades municipales hicieron entrega de un documento donde se lo declara persona destacada en el ámbito religioso.

Un mes especial

La historia del padre Jorge García Méndez con Jujuy parece escrita con una simetría especial. Oriundo de Tlazazalca, México, y ordenado en 2005, San Pedro fue su primer destino como vicario. Luego de misionar por La Mendieta, Córdoba y Mendoza, el destino lo trajo de regreso en febrero de 2021 como párroco.

EMOTIVA CEREMONIA | EL PADRE GARCÍA MÉNDEZ EN LA RENOVACIÓN DE SUS VOTOS SACERDOTALES.

Exactamente cinco años después, el mismo mes marca su partida. Por disposición de sus superiores, dejará la tierra jujeña en la primera semana de febrero de este 2026 para asumir como rector del Seminario Menor Scalabriniano en Asunción del Paraguay. (Colaboración especial para El Tribuno de Jujuy de Nora Ruiz).

Su paso por San Pedro dejó una huella imborrable, no solo en lo social sino también en lo espiritual, se destacó.

PRESENCIA | GERMÁN MACCAGNO BENDICE LA CASULLA CON LA QUE FUE REVESTIDO.

Desde el primer día recibió un gran afecto

Desde el día que asumió como titular de la parroquia sampedreña, Jorge García Méndez recibió el afecto de esa comunidad. En esa misa, el sacerdote recibió una gigantografía con la imagen de la Virgen de Guadalupe, santa patrona de México.

APRECIO | EN LA ÚLTIMA CELEBRACIÓN, RECIBIÓ LOS SALUDOS DE LA FELIGRESÍA.