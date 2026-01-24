Anateros, bastoneros, copleros y erquenchos

La localidad de Huacalera hoy será escenario de una convocatoria tradicional y de identidad de los pueblos originarios de la región, como lo es el XXXI Festival de Anateros, Bastoneros, Copleros y Erquencheros. Paralelamente se concretará el IV Encuentro Cultural, con diferentes propuestas donde los hacedores culturales serán protagonistas.

En el espacio cultural próximo al Centro de Jubilados y Pensionados nacionales, a las 11 se habilitará la cuarta edición mediante un acto protocolar y presentación de cuerpos de danzas folclóricas. Y al mediodía se habilitarán los stands de la muestra, donde se dispondrá tejidos artesanales, gastronomía, cerámicas, productos agrícolas, hierbas medicinales, y demás.

Desde las 13 será la copleada pero a las 14 se chayará e iniciará el XXXI Encuentro con la presentación de ballets y conjuntos folclóricos; y la presencia de los Anateros de La Huerta y los anateros de la familia Sánchez. También intervendrán Los Anateros de Uquía.

Alrededor de las 18 la comparsa Los Alegres de Huacalera, hará una representación del carnaval con la música de Sonido de Amor. Finalmente a las 21 se realizará un pasacalle hacia el complejo polideportivo donde se bailará hasta la madrugada del domingo.