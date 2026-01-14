Danzas en la plaza tilcareña

Ramón Carrazana, más conocido en Tilcara como "El gaucho", hoy y el viernes próximo desde las 19 (hasta las 21) en la plaza principal de la villa turística, continuará dictando su Taller de folclore tradicional, como una propuesta cultural más del Enero Tilcareño.

"Estoy enseñando a todos los que quieran sumarse lo básico en cuanto a los bailes folclóricos típicos, como zamba, chacarera, bailecito, cueca y taquirari para que los vecinos y turistas sepan lo necesario para bailar en las peñas y en el carnaval", especificó el bailarín.

En la primera jornada el pasado lunes, recibió asistentes que "sabían bailar y otros no, pero el objetivo es ese, que todos concurran para aprender o perfeccionarse, y a la vez disfrutemos una tarde agradable bailando en la plaza", agregó.

Muy conocido en el pueblo y en el ambiente folclórico, en el 2016, 2017 y en el 2024 bailé en el Festival Nacional de Folclore Cosquín convocado por Tomás Lipán, con quien nuevamente estará el .. en el festival del Enero Tilcareño.

Destacó la iniciativa del municipio en ocupar la plaza pública para enseñar la cultura de los quebradeños y agradeció que lo haya convocarlo para las clases, revalorizando su trayectoria artística. "Antes en ella se bailaba mucho y se compartía en familia, hay que volver a eso, costará pero se logrará", afirmó.

La gente "quiere participar, uno la convoca y se congrega en la plaza, me gustó mucho el lunes porque observé que participaron muchas personas lugareñas y también los turistas. Además de bailar comparten un mate, se conocen y todos terminan bailando juntos y divirtiéndose".

Asistido por su hija Rocío hoy y pasado mañana continuará con las clases gratuitas, "el folclore es muy alegre y motiva a cualquiera a bailarlo, nosotros les explicamos lo necesario para que puedan bailar, aunque lo hagan bien lo importante es animarse y después progresarán".

Posteriormente remarcó que las danzas que imparte "son las que más se bailan en el carnaval y en particular en la Quebrada", y solicitó a quien asista hoy a las clases, "debe traer un pañuelo y las ganas, no hay otra cosa que ponerle la decisión y de aquí se va a ir bailando muy bien porque aprenderá mucho".

"Esto es como aprender a caminar, yo que bailo hace muchos años atrás (desde los 15), recomiendo práctica y bailar donde uno pueda. Hay numerosas clases de danzas, lenta, carpera y otras; yo prefiero el estilo carpero, más criollito y a ese ritmo quiero bailen en el taller que dictamos en la plaza, que se alegren, diviertan y estén listos para cuando llegue el carnaval", concluyó.

El Taller de danzas donde también participan Franco Soruco (director del Ballet folclórico Maimará) y el Ballet Herencia cultural (dirigido por Nancy Díaz) es una iniciativa del secretario de Turismo municipal, Elbio Robles quien anticipó que también se sumarán conjuntos folclóricos.