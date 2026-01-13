Gira del Ballet Folclórico Maimará

Con su presencia el próximo viernes desde las 19.30 en el salón municipal de Tilcara, el Ballet Folclórico Maimará, dirigido por Franco Soruco, reiniciará su programa de actuaciones en la región norteña denominado "Cuando voy por la Quebrada", en el marco del Enero Tilcareño.

En el ciclo de espectáculos de verano, los integrantes del elenco bailable presentarán "todo el trabajo anual que realizamos en Maimará a través de diferentes danzas argentinas", especificó Soruco, que el pasado sábado estuvo con el cuerpo bailable participando en el acto inaugural de "El mejor comienzo del año".

El 27 de diciembre último cerró el dictado anual de cursos con un espectáculo en Maimará, donde anunció la serie de presentaciones el 16 en Tilcara, el 17 desde las 19.30 en la explanada del Monumento a la Independencia en Humahuaca, y el 18 desde las 15 en la plaza central de Purmamarca.

Con las actuaciones previstas "queremos revalorizar el esfuerzo y el aprendizaje que realizan los alumnos concurriendo diariamente a Maimará para tomar las clases". En ellas mostrarán diferentes danzas argentinas aprendidas durante las clases, como ser de las regiones del norte y sur, cuadros de proyección y fantasía de bombo; además participarán conjuntos folclóricos, academias invitadas y el profesorado de guitarra argentina.

En el 2024 Soruco comenzó a recorrer la Quebrada con el ballet, ello le posibilitó recibir en su academia "alumnos de diferentes localidades, quienes además de aprender a bailar, son contenidos y valorizamos entre todos la identidad cultural que tenemos en la provincia", prosiguió.

Entre sus alumnos el docente instala que el ballet "es una familia, donde trabajamos también los valores, el respeto por los símbolos patrios, la colaboración y el compañerismo entre los jóvenes para que no se dediquen a otras cuestiones afectando a sus familias".

Finalmente, Soruco destacó que el folclore en la Argentina y Jujuy "poseen mucha cultura viva, predomina el folclore con ritmos de cueca, bailecito, carnavalito bien nuestros que deben ser revalorizados, como también el taquirari y que a través de nuestro ballet nos ocupamos de fomentar".