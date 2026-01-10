Presentaron los festivales de la Puna

Ayer se realizó la presentación oficial de los Festivales de la Puna 2026, en el marco del lanzamiento del Turismo Intercomunitario que tuvo lugar en la casilla de turismo de la ciudad de Abra Pampa.

El encuentro reunió a autoridades y representantes de las comunidades de Yavi, Puesto del Marqués, Tabladitas, Pozuelos, Casabindo y la anfitriona Abra Pampa, quienes dieron a conocer una nutrida agenda cultural que se desplegará durante enero y febrero en distintos puntos de la puna jujeña, con propuestas de música, gastronomía y artesanías.

Andrés Quispe, referente de Pozuelos, invitó a participar de la 32° edición del Festival del Cordero, que se celebrará el 31 de enero desde las 10 de la mañana. El evento rendirá homenaje a la cultura ovina con platos típicos y contará con la 2° edición del concurso de cordero a la estaca, además de presentaciones de grupos folclóricos y cuadrillas de copleros.

El comisionado Ariel Cusi y el director de Cultura Jorge Tolaba anunciaron la 42° edición del Festival del Queso, la Doma y el Folclore, los días 7 y 8 de febrero. Allí, los visitantes podrán degustar quesos frescos y maduros, productos que nacen del trabajo paciente de las familias puneñas. La doma y la música popular se entrelazarán con la presencia de artistas como “Alma Chaqueña” y “Sonido Máster”, en un escenario donde la tradición se vive con orgullo.

Los comuneros René Liquin y Santiago Figueroa convocaron a la 12° edición del Festival de la Señalada de la Llama y Mejoramiento Genético, programado para el 7 de febrero en la bella Tabladitas, pueblo ubicado a 10 kilómetros de Abra Pampa por Ruta Provincial N°72. Este festival donde se realiza la ceremonia ancestral de la señalada, que marca la pertenencia de los animales, se convierte en un ritual comunitario que reafirma la relación profunda entre el hombre y la naturaleza en estas tierras altas.

Desde el histórico pueblo de Casabindo, Israel Bernardo Cusi y Alba Gutiérrez invitaron a la 2° edición del Festival de la Señalada y Marcada Taurina, a realizarse el 31 de enero. Con un fuerte sentido religioso, recordaron que las vacas a marcar pertenecen a la Virgen de la Asunción. La celebración se realizará en coordinación con distintas comisiones, reforzando el espíritu comunitario que caracteriza a la puna.

Nadia Cruz, coordinadora del evento, anunció la 23° edición del Festival de la Copla y el Contrapunto, que tendrá lugar el 13 de febrero en Abra Pampa. Este encuentro, antesala del carnaval, se ha convertido en un espacio donde la juventud y todas las edades se apropian de la copla, ese canto ancestral que vibra en los cerros y que transmite la memoria de los pueblos.

El comisionado Luis Condori y la directora de Cultura Erica Vera de Yavi convocaron a disfrutar la 2° edición del Festival Veraniego de la Jineteada y el Folklore, el próximo 17 de enero, una celebración que promete reunir tradición y destreza en el corazón de la puna. En su mensaje, resaltaron el invaluable patrimonio histórico de Yavi, un pueblo que conserva la magia de su arquitectura colonial de adobe y la memoria de haber sido sede del marquesado, testimonio vivo de siglos pasados. Asimismo, extendieron la invitación para el 8 de febrero, fecha en la que se llevará a cabo la 19° edición del Festival del Antigal en Yavi Chico, donde la música y las raíces ancestrales volverán a resonar entre las quebradas y montañas.

El director de Cultura de Abra Pampa convocó a celebrar con entusiasmo las bodas de oro del Festival del Huancar, que se vivirán los días 23, 24 y 25 de enero. La programación artística promete tres noches inolvidables: el viernes 23 abrirán el escenario “Los Kjarkas” junto a “Las 4 Cuerdas”, mientras que el sábado 24 será el turno del grupo femenino “Bolivia” y del carismático “Lázaro Caballero”. Finalmente, el domingo 25, la magia alcanzará su punto culminante con la actuación de “Joaquín Sosa” en el imponente Cerro del Huancar, un escenario natural que se convierte en símbolo de identidad y orgullo para toda la región.

La presentación incluyó actuaciones de copleros, el ballet “Achalay” y el reconocido folclorista Abelardo “Cachito” Lamas, voz del conjunto “Los Infernales de Güemes”. Cada comunidad montó su propio stand con artesanías, productos regionales y bebidas típicas, compartidas con los asistentes en un gesto de camaradería característico de la región.

El intendente de Abra Pampa, Ariel Machaca, expresó su gratitud hacia las comunidades por el compromiso demostrado en la preservación y fortalecimiento de la cultura regional, además explicó el propósito central de este lanzamiento: fortalecer la identidad local y tejer un circuito turístico que una a las comunidades de la Puna. La propuesta busca ofrecer a visitantes y pobladores una experiencia auténtica, donde la riqueza cultural se exprese en la música, la gastronomía y las celebraciones populares que dan vida al paisaje puneño. “Queremos que cada festival sea una ventana abierta a nuestras raíces, un puente que conecte pueblos y emociones”, señaló, subrayando que la iniciativa apunta a consolidar la región como un destino que respira tradición y hospitalidad.

Asimismo, convocó a otras localidades a sumarse a esta iniciativa que busca consolidar el turismo intercomunitario como motor de desarrollo y unión. En este marco, realizó la entrega de un subsidio de $800.000 a cada comunidad del ejido municipal, destinado a la organización de sus festivales y propuestas turísticas, reafirmando el compromiso de la gestión con la identidad y el futuro de la región.

Con este lanzamiento, Abra Pampa se posiciona como un punto estratégico para difundir y articular las propuestas de turismo comunitario, invitando a descubrir la diversidad de expresiones que hacen única a la región.

CALENDARIO DE FESTIVALES DE LA PUNA 2026

Yavi: 17 de enero – 2ª edición del Festival Veraniego de la Jineteada y el Folklore.

Abra Pampa: 23, 24 y 25 de enero – 50ª edición del Festival del Huancar.

Pozuelos: 31 de enero – 32ª edición del Festival del Cordero y 2ª edición del Concurso del Cordero a la Estaca.

Casabindo: 31 de enero – 2ª edición del Festival de la Señalada y Marcada Taurina.

Puesto del Marqués: 7 y 8 de febrero – 45ª edición del Festival del Queso, la Doma y el Folklore.

Tabladitas: 7 de febrero – 12ª edición del Festival de la Llama y la Señalada.

Yavi Chico: 8 de febrero – 19ª edición del Festival del Antigal.

Abra Pampa: 13 de febrero – 23ª edición del Festival de la Copla y el Contrapunto.