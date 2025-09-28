Municipio agasajó a 1.300 adultos mayores por su día

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy, con la colaboración del Ministerio de Desarrollo Humano de la Provincia, celebró un multitudinario homenaje a casi 1.300 adultos mayores del Distrito Centro, en el Centro Cultural "Manuel Belgrano". El intendente Raúl Jorge encabezó la jornada que incluyó un almuerzo para los homenajeados, con espectáculos musicales, sorteos de regalos y la participación del gabinete municipal, que sirvió en las mesas.

Al respecto, Jorge aseguró estar "muy feliz por la participación de todo el gabinete municipal, que estuvo sirviendo y tributando al adulto mayor en su día, un día lleno de significado, porque entendemos que son parte vital de nuestra historia, de nuestra ciudad, provincia y país. Ellos están activos, con ganas de hacer cosas y nos dan un ejemplo permanente", expresó.

"Es un día muy emocionante para este intendente y su gabinete poder compartir esta hermosa fiesta; es una celebración que realizamos todos los años porque tenemos la voluntad de sentirnos servidores de ellos y, por ello, hoy les acercamos a sus mesas las comidas y postres preparados por nuestros Centros de Desarrollo Infantil", sostuvo el jefe comunal, y añadió a modo de reconocimiento: "Tuvimos una colaboración muy grande de parte del Ministerio de Desarrollo Humano de la Provincia para brindar este merecido tributo".

ALEGRÍA | EL INTENDENTE JORGE JUNTO A UN GRUPO QUE PARTICIPÓ DEL HOMENAJE EN LA EXESTACIÓN DE TRENES.

La ministra de Desarrollo Humano de la Provincia, Marta Russo Arriola, comentó: "La Provincia participa junto a la Municipalidad en estos homenajes; como sabemos el 20 de setiembre fue el Día del Jubilado y el 1 de octubre es el Día del Adulto Mayor", y aseguró: "Vamos a seguir trabajando en conjunto teniendo presente que las personas mayores no se jubilan de la vida, sino que, muy por el contrario, quieren seguir nutriéndonos con sus saberes, sabores y experiencias. No les vamos a soltar la mano y vamos a seguir trabajando para construir más oportunidades para garantizar los derechos de las personas más vulnerables".

Finalmente, el secretario de Desarrollo Humano municipal, Rodrigo Altea, acotó: "Todo el municipio estuvo activo; contamos con la colaboración y trabajo conjunto de parte del Ministerio de Desarrollo Humano y el Concejo Deliberante, con la idea en mente de que la comunidad tome como propia esta celebración y nos dé el impulso para trabajar junto a ellos; hoy fueron casi 1.300 adultos mayores del Distrito Centro que se suman a los 800 de Alto Comedero de la semana pasada".

El almuerzo marcó el inicio de la Semana del Adulto Mayor, una agenda con distintas propuestas recreativas y culturales en diferentes puntos de la ciudad.

Las actividades continuarán mañana en el Centro de Día "Virgen del Valle" (Jorge Newbery 996, barrio Gorriti) desde las 16, con karaoke, concurso de baile y juegos de estimulación cognitiva, a cargo de los talleres de Arte Decorativo y Ajedrez. El martes, desde las 9, en el Puente San Martín y Urquiza, habrá un concurso de baile y juegos de estimulación cognitiva. Habrá actividades hasta el viernes.